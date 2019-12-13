6 полезных лайфхаков, которые облегчат жизнь родителей

Воспитание детей – это сложное дело, особенно для молодых родителей. Поэтому мы собрали для вас несколько маленьких хитростей, которые облегчат процесс ухода за малышом в первые годы его жизни.

Часто молодые родители придерживаются неэффективных рекомендаций по воспитанию детей, которые они прочитали в книгах, передает издание Childdevelop.

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Однако в современном мире люди легко делятся своими практическими советами по решению повседневных проблем в уходе за малышом. Поэтому ниже описаны полезные лайфхаки по поводу воспитания младенцев.

Подготовьтесь к утренним процедурам вечером

Подготовленная с вечера одежду для ребенка, подгузники и другие необходимые вещи поможет вам избежать утренней суеты. Ведь если все вещи будут под рукой, то это значительно облегчит работу родителям и они будут иметь больше времени в начале дня.

Проявите изобретательность

Не стесняйтесь использовать самые неожиданные предметы в уходе за ребенком.

Например, если вам неудобно купать малыша, то вы можете использовать пустую корзину для белья. Если ребенок уже умеет сидеть, попробуйте посадить его в корзину на время купания. Таким образом искупать ребенка будет намного легче, а отверстия в корзине помогут воде свободно течь. К тому же, если во время купания ребенка вы берете с собой его игрушки, бортики корзины не дадут им плавать по всей ванне.

Используйте корзину для белья, чтобы покупать ребенка / Фото lifehacker

Покупайте товары в интернете и заказывайте доставку

Покупка одежды или электроники с помощью интернета уже стали привычным явлением. Также можно таким же способом покупать подгузники, бытовую химию, детское питание и тому подобное. Интернет-покупка поможет вам сэкономить не только время, но и деньги.

А службы доставки помогут вам получить товары, заказанные в интернет-магазинах. Кроме того, вы можете заказать еду в ресторане, если не успеваете приготовить ужин. Такую службы доставки помогут вам сэкономить время и разгрузят ваш плотный график.

Научитесь вкусно готовить овощи

Очень полезным станет привычка ребенка есть овощи. Бесспорно, крайне важно привить ребенку привычки здорового питания, поэтому попробуйте давать ей больше овощей. Например, можно смешать свежевыжатый фруктовый или овощной сок с йогуртом. Так, естественный вкус фруктов и овощей в сочетании с йогуртом, скорее всего, понравится вашему ребенку, и в ее рационе эти продукты будут хоть в каком виде.



Приучайте ребенка к здоровому питанию/ Фото estrenate

Используйте натуральные средства от зубной боли, когда у ребенка прорезываются зубы

В этом случае прекрасно могут помочь замороженные вафли, изготовленные из рисовой муки. Они мягче, чем обычные вафли, и поэтому не поранят десны ребенка. Также они приятные на вкус и прохладные, что тоже помогает унять зубную боль.

Готовьте еду с запасом

Если вы тратите много времени на приготовление еды, готовьте с запасом. Часть готовых блюд вы можете заморозить и использовать тогда, когда вам будет не хватать времени. Это особенно целесообразно тогда, когда вы, скажем, поздно возвращаетесь с работы домой и не успеете что-то приготовить для ребенка.