6 причин, почему вы до сих пор одиноки и не имеете отношений

Одиночество является довольно распространенной проблемой в современном мире. Ведь многим людям сложно найти "своего" человека и построить хорошие отношения с партнером. И если вы задаетесь вопросом, почему до сих пор одиноки, то мы покажем вам 6 причин.

В том, чтобы наслаждаться одиночеством, нет ничего плохого, но быть одиноким – это совсем другое дело. К тому же, это может повредить ваше здоровье, пишет издание Inspiring Tips.

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Почему вы до сих пор одинокий человек

У вас "нет времени" на свидания

Даже если вы убедились в том, что вы подходите девушке/парню, с которым хотите вступить в отношения, вы все равно не расширяете свой круг общения. Ваша жизнь не похожа на фильмы, где вы наталкиваетесь на случайного незнакомца, с которым сразу построите счастливые отношения.

Ищите своего человека и не бойтесь ходить на свидания. Если вы хотите встретить активную вторую половинку, то присоединяйтесь к друзьям, которые ведут такой образ жизни. А если вы хотите встретить того человека, который любит литературу, то ходите на литературные вечера и тому подобное. Кто знает, возможно ваша вторая половинка может быть там.

Вы не хотите изменений

Независимо от того, какой тип женщины/мужчины вам нравится, вы должны быть готовы к изменениям, которые возникнут в процессе отношений. Возможно, вам придется уменьшить время, которое вы проводите с друзьями, поскольку вам нужно будет тратить время на свидания с девушкой.



Не бойтесь измениться в отношениях / Фото Jess Conte

Если вы не хотите вносить изменения в свою жизнь, то вряд ли вы сможете начать с кем-то отношения.

Вы – эгоист

Конечно, здоровый эгоизм – это важно. Однако, когда человек ставит себя на первое место во всех вопросах, у него никогда не будет здоровых отношений.

Ведь в отношениях очень важно, чтобы две стороны отдавали что-то. Таким образом, партнер чувствует себя нужным и любимым. И, когда оба в паре чувствуют, что по-настоящему нужны другому – то в паре будет гармония.

Вы "идете" за стереотипами

Все люди разные, как и отпечатки пальцев. Поэтому если вы, например, нашли девушку, младше вас, и решили не начинать с ней отношения, потому что она не соответствует вашему уровню зрелости. Что заставило вас так думать? Зрелость не наступает по возрасту.

Поэтому не сдавайтесь, не начав общение с девушкой. Вы имеете все шансы на прочные отношения, если не будете идти за стереотипами или мнением других людей. Делайте, как вы это чувствуете.

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Вы неправильно общаетесь после свидания

Знакомство – это первый шаг, чтобы наладить отношения, но разговоры на этом не заканчиваются. Помните, что "доброе утро" или "привет" недостаточно для начала разговора после свидания. Они вас на самом деле никуда не приведут.

Начните с какого-то вопроса. Например , "я видел твой пост в соцсети об этом определенном фильме, как он тебе?" Интересуйтесь жизнью вашего партнера, а не просто здоровайтесь и спрашивайте как дела. Навыки общения играют большую роль в отношениях.

Ваш профиль в социальных медиа не заинтересовывает

Еще одним фактором, почему вы до сих пор не состоите в отношениях, даже если вам очень хочется, может быть ваш аккаунт в социальных сетях. Это может сказать что-то негативное против вас. Как и работодатели, обычные люди также проверяют профили в социальных сетях, чтобы больше узнать о человеке.

Какое впечатление вы будете производить на человека, если ваши публикации оскорбляют других? Ваш аккаунт может «работать» как резюме. Исправьте все негативное, чтобы не отпугнуть свою вторую половинку.