6 советов для родителей, которые помогут воспитать успешного ребенка

Одной из самых правдивых реалий, с которой сталкиваются родители, есть понимание того, что успех ребенка зависит от их воспитания и контроля. Хотя, к сожалению, не существует ни одного пособия о том, как воспитывать успешных детей, однако на них точно повлияет ваше отношение и воспитание.

По мнению экспертов, есть несколько способов, которые помогут ребенку найти путь к успеху, как в школе, так и вне ее, пишет издание Parents.

Интересно! Как настроить ребенка на успех в жизни: советы для родителей

Много разговаривайте с малышом с детства

Сильные коммуникативные навыки открывают вашему ребенку широкие возможности в жизни и поощряют стать лидером в выбранной области. Однако, интересно, что для развития этой способности не нужно ждать, пока ребенок начнет разговаривать.

Исследователи из университета Айовы обнаружили, что даже младенцы могут участвовать в ежедневной беседе. "Дети учатся в возрасте от 6 до 8 месяцев очень легко. Например, вы можете по очереди с ними разговаривать", – говорит исследователь Петер М. Виштон.



Разговаривайте с маленьким ребенком / Фото Love Parenting

А исследование в MIT, Гарварде и Университете Пенсильвании показало, что дети в возрасте от 4 до 6 лет, которіе эффективно занимались разговором вопрос-ответ, имели больше активизации в той области мозга, которая отвечает за речь.

Поэтому поощряйте разговор с ребенком с раннего возраста, и вы сможете помочь ему не только быстрее освоить язык, но и развивать критическое мышление.

Подумайте об их "медиа-диете"

Время у экрана телевизора или телефона – это часто враг успеха, ведь это может привести к неприятностям в школе, ожирению и меньшему социальному взаимодействию.

"Телевизор любым образом токсичен, в том числе и тем, что дети тратят час на просмотр телевизора вместо того, чтобы потратить этот час на свое развитие или обучение", – говорит доктор Виштон.

Убедитесь, что дети высыпаются

Для ваших детей не только количество сна, который они получают, но и согласованность графика сна являются факторами успеха. Например, регулярный сон имеет важное значение для умения вашего малыша абстрактно применять новые языковые концепции.

Так, в исследовании Ребекки Гомес в университете Аризоны выяснилось, что полуторамесячные дети, которые дремали в течение четырех часов после изучения нового слова или грамматического правила, имели больше шансов запомнить его на следующий день.



Ребенок должен иметь полноценный сон / Фото Pinterest

Отметим, что необходимость сна очень важна в течение роста вашего ребенка. Мозг до 30 месяцев созревает, чтобы позволить нейронную повторность – способ разума подвести итоги нового учения во время сна и сохранять его в памяти.

Когда ваш ребенок начинает ходить в начальную школу, ему нужно около 9-11 часов сна в сутки, чтобы максимально запомнить ту информацию, которую он узнал в классе.

Научите детей ценить процесс

"Дети, как правило, стремятся к быстрому вознаграждению, но успех в школе часто включает постоянные усилия и задержку удовлетворения", – говорят эксперты.

Читайте также! Сможет ли ваш ребенок преуспеть в жизни: зефирный тест

Такое построение рутины и установление ожиданий для вашего ребенка поможет ему понять преимущества управления временем и последовательность. А когда дети повзрослеют, то со временем увидят вознаграждение за свои усилия.

Поощряйте ребенка игрой

Ученый Виштон считает, что "игра – это работа для маленьких детей". Ведь они берут на себя определенные роли, строят свой воображаемый мир и приглашают своих друзей принять участие в путешествии, которое они придумали. К тому же, дети учатся быть более творческими, имеют лучшую длительную коммуникацию и развивают свои навыки решения проблем.

Постройте систему поддержки в школе

Когда ваш ребенок заканчивает начальную школу, его мировоззрение расширяется. В частности, учителя имеют сильное влияние на их рост, ведь они делятся своим богатым опытом и профессиональным пониманием важных этапов образования.



Ребенок в школе / Фото Буки

Школа и дом могут совместно работать для того, чтобы способствовать успеху ребенка в процессе перехода от класса до класса.

"Учителя в школе и личные знания родителей относительно личности и сильных качеств ребенка – это мощное сочетание, которое приносит пользу всем детям. Когда мы слушаем и уважаем идеи друг друга, мы формируем систему поддержки ребенка, семьи и школы", – говорят ученые.