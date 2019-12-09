6 украинских эко-стартапов, покоривших мир

Украинские стартапы все чаще вызывают восторг в сфере экологии и чистых технологий. Мир уже покорили съедобная посуда, зубная щетка из бумаги и электронная карта утилизации отходов.

Карта пунктов утилизации отходов

Recycle Map – это интерактивная карта пунктов утилизации различных типов отходов. Цель проекта – популяризировать в современном мире сортировку и вторичную переработку отходов.

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На этой карте можно узнать, где в Украине можно сдать батарейки, картон, аккумуляторы, ПЭТ-бутылки, органические отходы, стеклотару и другие типы отходов.



Карта утилизации отходов

Биоразлагаемая и съедобная упаковка и посуда​

Украинский стартап FoodBIOPack производит биоразлагаемую и съедобную упаковку, посуду и столовые приборы. По словам специалистов, основой всех изделий являются натуральные пищевые компоненты, которые содержат белки, полисахариды и жиры.

Разработка имеет целью заменить пластиковые упаковочные материалы биоразлагающимися прототипами, сроки биодеградации которых составляют не более 1 месяца.



Биоразлагаемая и съедобная упаковка и посуда

Одноразовая зубная щетка из бумаги

Украинский стартап Effa создал экологическую зубную щетку из переработанной бумаги. Она, по словам разработчиков, прежде всего пригодится тем, кто много путешествует и не хочет вредить природе.

Щетина сделана из нейлоновых нитей, основа из переработанной бумаги, а покрытие – из кукурузного крахмала. Щетка из этих материалов не гнется, не имеет никакого привкуса. И главное, быстро разлагается и не вредит природе.



Effa создали экологическую зубную щетку

Украшения из переработанного пластика

Украинский дизайнер Мария Сорокина создает украшения из переработанного пластика. В прошлом году продукция Re-beau дополнила образы моделей на Ukrainian Fashion Week в сотрудничестве с брендом Roussin.

Дизайнер изготавливает яркие броши в виде единорога или серьги-звезды из пластиковых бутылок от моющих средств. Интересно, что 10% прибыли от продажи таких украшений Мария инвестирует в уборку лесов и водоемов.



Экологические украшения Re-beau

Жалюзи с солнечными панелями

Украинская компания разработала жалюзи с солнечными панелями SolarGaps. Эти "умные" жалюзи генерируют чистую энергию благодаря фотоэлектрическим модулям. 1 квадратный метр SolarGaps может давать 100 Вт в час, говорится на сайте компании.

Жалюзи разработаны таким образом, чтобы автоматически отслеживать движение солнца в течение всего дня, регулируя положение ламелей для достижения оптимальных углов падения на них солнечных лучей и максимальной генерации солнечной энергии для питания электроприборов дома, квартиры или офисов.



Жалюзи с солнечными панелями SolarGaps

Вечный блокнот и вечный карандаш

Еще один украинский стартап Nuka представил блокнот, который никогда не заканчивается, и карандаш, который никогда не списывается. Так, блокнот можно переписывать бесконечное количество раз, а с помощью специальной салфетки можно удалить все надписи. А карандаш не надо натачивать и он никогда не кончится.

Авторы идеи рассказали, что блокнот изготовлен из синтетической бумаги, которая содержит пластик, поэтому благодаря этому он водонепроницаем. В блокноте можно писать и обычной ручкой. Надписи стираются с помощью антисептика.