6 украинских эко-стартапов, покоривших мир
Украинские стартапы все чаще вызывают восторг в сфере экологии и чистых технологий. Мир уже покорили съедобная посуда, зубная щетка из бумаги и электронная карта утилизации отходов.
Карта пунктов утилизации отходов
Recycle Map – это интерактивная карта пунктов утилизации различных типов отходов. Цель проекта – популяризировать в современном мире сортировку и вторичную переработку отходов.
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На этой карте можно узнать, где в Украине можно сдать батарейки, картон, аккумуляторы, ПЭТ-бутылки, органические отходы, стеклотару и другие типы отходов.
Карта утилизации отходов
Биоразлагаемая и съедобная упаковка и посуда
Украинский стартап FoodBIOPack производит биоразлагаемую и съедобную упаковку, посуду и столовые приборы. По словам специалистов, основой всех изделий являются натуральные пищевые компоненты, которые содержат белки, полисахариды и жиры.
Разработка имеет целью заменить пластиковые упаковочные материалы биоразлагающимися прототипами, сроки биодеградации которых составляют не более 1 месяца.
Биоразлагаемая и съедобная упаковка и посуда
Одноразовая зубная щетка из бумаги
Украинский стартап Effa создал экологическую зубную щетку из переработанной бумаги. Она, по словам разработчиков, прежде всего пригодится тем, кто много путешествует и не хочет вредить природе.
Щетина сделана из нейлоновых нитей, основа из переработанной бумаги, а покрытие – из кукурузного крахмала. Щетка из этих материалов не гнется, не имеет никакого привкуса. И главное, быстро разлагается и не вредит природе.
Effa создали экологическую зубную щетку
Украшения из переработанного пластика
Украинский дизайнер Мария Сорокина создает украшения из переработанного пластика. В прошлом году продукция Re-beau дополнила образы моделей на Ukrainian Fashion Week в сотрудничестве с брендом Roussin.
Дизайнер изготавливает яркие броши в виде единорога или серьги-звезды из пластиковых бутылок от моющих средств. Интересно, что 10% прибыли от продажи таких украшений Мария инвестирует в уборку лесов и водоемов.
Экологические украшения Re-beau
Жалюзи с солнечными панелями
Украинская компания разработала жалюзи с солнечными панелями SolarGaps. Эти "умные" жалюзи генерируют чистую энергию благодаря фотоэлектрическим модулям. 1 квадратный метр SolarGaps может давать 100 Вт в час, говорится на сайте компании.
Жалюзи разработаны таким образом, чтобы автоматически отслеживать движение солнца в течение всего дня, регулируя положение ламелей для достижения оптимальных углов падения на них солнечных лучей и максимальной генерации солнечной энергии для питания электроприборов дома, квартиры или офисов.
Жалюзи с солнечными панелями SolarGaps
Вечный блокнот и вечный карандаш
Еще один украинский стартап Nuka представил блокнот, который никогда не заканчивается, и карандаш, который никогда не списывается. Так, блокнот можно переписывать бесконечное количество раз, а с помощью специальной салфетки можно удалить все надписи. А карандаш не надо натачивать и он никогда не кончится.
Авторы идеи рассказали, что блокнот изготовлен из синтетической бумаги, которая содержит пластик, поэтому благодаря этому он водонепроницаем. В блокноте можно писать и обычной ручкой. Надписи стираются с помощью антисептика.