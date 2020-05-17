7 дел, которые нужно успеть сделать до конца карантина

В Украине продлили карантин до 11 мая из-за распространения коронавируса. Поэтому семьи продолжают придерживаться самоизоляции дома, хотя многим все сложнее оставаться в четырех стенах. Поэтому, чтобы точно успеть отдохнуть, мы подготовили для вас несколько дел для всей семьи, которые надо успеть сделать за менее чем две недели.

7 дел, которые нужно успеть сделать на карантине с семьей

Карантин – это замечательная возможность, чтобы уделить внимание увлечениям, спорту или даже найти себе хобби или ввести новую привычку.

Однако мы уверены, что вам уже надоело постоянно быть друг возле друга, заниматься самообучением или ухаживать за детьми 24/7. Поэтому журналисты 24 канала подготовили список интересных и, возможно, немного ленивых занятий, которые рекомендуем сделать до конца карантина.

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Провести в постели целый день

Это маст хэв для тех, кто постоянно имел какие-то дела на карантине, ухаживал за детьми или работал из дома. К тому же, lazy day – это прекрасный тренинг для семьи. Поэтому ешьте, спите, смотрите фильмы, обнимайтесь или даже деритесь подушками. Это точно поможет вам расслабиться, отдохнуть и эмоционально объединиться с семьей.



День в постели / Фото 24 канала

Пойти на ночную прогулку

Да, мы знаем, что правительство запретило прогулки на карантине в парках, лесах и тому подобное, однако почему бы не прогуляться под звездами вокруг своего дома.

Ведь постоянное пребывание дома (за столом, компьютером или телефоном) негативно сказывается как на здоровье ребенка, так и взрослых. Советуем взять фонарики, прогуляться под звездами вокруг дома (или даже на балконе) и рассказать детям интересную сказку или историю.



Ночная прогулка с семьей / Фото 24 канала

Все же помыть окна

Чистота и порядок в доме – это залог комфортной жизни каждой семьи. А мытье окон без лишних забот и блестящие подоконники в придачу – важное дело для каждой хозяйки. Ведь это не только приятный вид на улицу, но и необходимость избавиться от вредного пороха, который наносит огромный вред здоровью.

К тому же, это еще одна возможность подышать свежим воздухом и насладиться чудесной весенней погодой (хотя бы через окно).



Помойте окна на карантине / Фото 24 канала

Устроить пикник на балконе

Организуйте пикник для своей семьи с любимыми вкусностями, используя задний двор дома или балкон в квартире. Вы даже можете расстелить плед прямо посреди пола в гостиной и открыть все окна в вашем доме, чтобы чувствовать прохладу.

Советуем приготовить для пикника легкие закуски и любимые напитки (это может быть лимонад, сыр, бутерброды, фруктовые салаты и тому подобное). Для настроения также можете надеть летний наряд и солнцезащитные очки, или включите веселую музыку.



Пикник на балконе – это отличная идея на карантине / Фото 24 канала

Организовать вечеринку с друзьями онлайн

Самоизоляция — не повод полностью отказаться от общения с близкими, а наоборот возможность собрать друзей и родных в одно время, только не вживую, а онлайн, например в Zoom или Skype. Можете даже собрать всю семью и устроить показ талантов или просто душевные разговоры за "одним столом".

Такая онлайн-вечеринка по случаю дня рождения, годовщины или просто чтобы поддержать друг друга может быть не менее веселой, чем обычная (а, возможно, даже лучше, ведь здесь не придется мыть гору посуды после гостей).



Онлайн-вечеринка развлечет вас на карантине / Фото 24 канала

Приготовить то самое желанное сложное блюдо

Устройте для всей семьи кулинарный вечер – приготовьте любимые блюда или что-то новенькое, что вы уже давно хотите приготовить или что может понравиться вашим родным. И обязательно привлеките к готовке детей, им это должно понравиться.



На карантине можно повысить свои кулинарные навыки / Фото 24 канала

Устроить спа-салон дома

Запланируйте провести вечер в спа с мужем/женой или детьми и заранее купите все необходимое. По очереди сделайте массаж, используя любимое масло для тела. Можно также сделать маски для лица, маникюр малышне или даже попробовать новую прическу по видео-урокам парикмахеров и тому подобное.



Спа-салон дома / Фото 24 канала