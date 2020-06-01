Из-за карантина по всему миру отменили выпускные вечера, свадьбы и другие массовые события. Однако люди не унывают и придумывают различные творческие альтернативы этим праздникам. В этом учавствуют даже дети. Так, 7-летний мальчик из США устроил небольшой выпускной праздник для своей няни.

Как написала мама 7-летнего Кертиса Роджерса, когда он узнал, что выпускной вечер у его 17-летней няни Рейчел Кемпмен отменен, он взял все в свои руки и решил устроить выпускной дома.

Интересно! Семья, несмотря на карантин, устроила для дочери незабываемый выпускной: фото

"Он спланировал почти все, включая выезд, стол, меню с тремя блюдами и даже плейлист ее любимых песен. Это был выпускной, которого никто из нас не ожидал, но это было невероятно", – написала Элис.

Выпускница средней школы надела на праздник бледно-розовое платье, а мальчик выбрал для себя темно-синий смокинг с розовым галстуком-бабочкой, который сочетался с платьем Рейчел. Весь праздник был с соблюдением социальной дистанции.

"Мне все очень понравилось. К тому же, я впервые увидела Кертиса за два месяца. Мой "выпускной" прошел очень весело и я рада, что он устроил его", – сказала Рейчел.

Смотрите волшебные фото с выпускного вечера для няни: