Перед рождением малыша женщины представляют себе материнство совсем по-другому. Однако все детки индивидуальны и уже с появлением малыша родители ищут собственные методы воспитания.

Поэтому издание Motherly решили развеять некоторые мифы о том, как быть идеальным родителем, и показать реальную жизнь.

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Вечер для уединения с партнером

Это может работать только определенный период времени, пока ребенок ложится спать раньше вас, в других случаях – вы будете проводить весь свободный вечер с малышом.

"У меня двое детей. Они не ложатся спать рано, поэтому обычно мы идем в кровать все вместе", – говорит мать двоих детей Нина Пальмо.

"Я буду кормить ребенка грудью лишь год"

На самом же деле никто не может рассчитать, сколько кормить ребенка грудью, поскольку это зависит от многих факторов.

"Лично я надеялась, что прокормлю ребенка 6 месяцев, потом буду вводить прикорм. Но так не получилось, – говорит Пальмо. Да, она кормила ребенка грудью аж до двух лет.

Станет легче, когда они подрастут

Это несколько похоже на правду, но лишь частично. Так, когда дети становятся старше, жизнь родителей в бытовом плане облегчается, но зато добавляются новые проблемы, особенно, когда детей двое, и всем надо давать совет.



Когда ребенок подрастает, у родителей появляется еще больше забот / Фото НУШ

Твоя жизнь больше никогда не будет как раньше

Бесспорно, рождение детей все меняет. Однако жизнь родителей не становится хуже, как многие думают, а наоборот. Ведь у супругов появляется множество истинных и невероятных моментов, связанных с малышами.

Если ребенок не счастлив, то что-то идет не так

По словам Психологини Джессики Микаельсон, для здоровых детей нормально время от времени быть грустными и не в настроении. Ибо все люди рождаются с целым спектром эмоций и здоровый человек должен уметь давать им всем совет.

"Например, родители устроили ребенку праздник на День рождения. Но именинник вместо радости начал нервничать среди кучи людей и поссорился с одноклассником. Это не значит, что ребенок несчастлив. Просто ее нервная система получила слишком много стимулов", – объясняет Микаэлсон.

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Родители не должны говорить детям "нет"

Психологи уверены, что этот миф можно объяснить тем, что наши родители были более строгими с нами. Поэтому теперь некоторые молодые родители считают, что отказывая ребенку они могут каким-то образом травмировать его.

Но на самом деле ребенку нужно устанавливать границы, потому что это помогает научить их разнообразным навыкам и чувствовать себя в безопасности.

В первую очередь – потребности детей

Следуя этой фразе по жизни, родители будут пренебрегать собственными потребностями. Но не зря говорят – сначала дыхательную маску на себя – потом на ребенка. Такой подход не только позволяет родителям быть в ресурсе, но и учит детей тому, кто действительно наверху семейной иерархии.