7 мифов о материнстве, в которые женщины верили до рождения ребенка
Перед рождением малыша женщины представляют себе материнство совсем по-другому. Однако все детки индивидуальны и уже с появлением малыша родители ищут собственные методы воспитания.
Поэтому издание Motherly решили развеять некоторые мифы о том, как быть идеальным родителем, и показать реальную жизнь.
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- Вечер для уединения с партнером
Это может работать только определенный период времени, пока ребенок ложится спать раньше вас, в других случаях – вы будете проводить весь свободный вечер с малышом.
"У меня двое детей. Они не ложатся спать рано, поэтому обычно мы идем в кровать все вместе", – говорит мать двоих детей Нина Пальмо.
- "Я буду кормить ребенка грудью лишь год"
На самом же деле никто не может рассчитать, сколько кормить ребенка грудью, поскольку это зависит от многих факторов.
"Лично я надеялась, что прокормлю ребенка 6 месяцев, потом буду вводить прикорм. Но так не получилось, – говорит Пальмо. Да, она кормила ребенка грудью аж до двух лет.
- Станет легче, когда они подрастут
Это несколько похоже на правду, но лишь частично. Так, когда дети становятся старше, жизнь родителей в бытовом плане облегчается, но зато добавляются новые проблемы, особенно, когда детей двое, и всем надо давать совет.
Когда ребенок подрастает, у родителей появляется еще больше забот / Фото НУШ
- Твоя жизнь больше никогда не будет как раньше
Бесспорно, рождение детей все меняет. Однако жизнь родителей не становится хуже, как многие думают, а наоборот. Ведь у супругов появляется множество истинных и невероятных моментов, связанных с малышами.
- Если ребенок не счастлив, то что-то идет не так
По словам Психологини Джессики Микаельсон, для здоровых детей нормально время от времени быть грустными и не в настроении. Ибо все люди рождаются с целым спектром эмоций и здоровый человек должен уметь давать им всем совет.
"Например, родители устроили ребенку праздник на День рождения. Но именинник вместо радости начал нервничать среди кучи людей и поссорился с одноклассником. Это не значит, что ребенок несчастлив. Просто ее нервная система получила слишком много стимулов", – объясняет Микаэлсон.
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- Родители не должны говорить детям "нет"
Психологи уверены, что этот миф можно объяснить тем, что наши родители были более строгими с нами. Поэтому теперь некоторые молодые родители считают, что отказывая ребенку они могут каким-то образом травмировать его.
Но на самом деле ребенку нужно устанавливать границы, потому что это помогает научить их разнообразным навыкам и чувствовать себя в безопасности.
- В первую очередь – потребности детей
Следуя этой фразе по жизни, родители будут пренебрегать собственными потребностями. Но не зря говорят – сначала дыхательную маску на себя – потом на ребенка. Такой подход не только позволяет родителям быть в ресурсе, но и учит детей тому, кто действительно наверху семейной иерархии.