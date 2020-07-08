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5 типов близости, которые существуют в здоровых и крепких отношениях
сегодня , 11:31 5 типов близости, которые существуют в здоровых и крепких отношениях
Марія Бондар
Почему родителям нельзя ругаться при ребенке: 6 важных причин
7 июля , 13:50 Почему родителям нельзя ругаться при ребенке: 6 важных причин
Марія Бондар
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День семьи 2020: история и идеи для праздника
12:07, сегодня День семьи 2020: история и идеи для праздника
10 веселых идей для летних занятий с детьми во время пандемии
09:32, сегодня 10 веселых идей для летних занятий с детьми во время пандемии
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Бабушки впервые увидели своих внуков: волшебная реакция на фото
18:09, 7 июля Бабушки впервые увидели своих внуков: волшебная реакция на фото
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