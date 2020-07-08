Все женщины мечтают, чтобы их мужчины чувствовали себя любимыми и счастливыми рядом с ними. Но мужчины никогда не были многословными. Так как же понять, что мужчина счастлив в браке с вами? Психологи назвали несколько признаков, которые покажут правду ваших семейных отношений.

В браке для счастья супругов очень важно знать и удовлетворять потребности своей половинки. И если вы это делаете, то ваш партнер будет счастливым рядом с вами, пишет издание "Затышок".

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Как же женщине понять, что ее муж счастлив в браке? Если он делает вещи, которые приведены ниже, то это несомненно об этом свидетельствует.

7 признаков того, что ваш муж счастлив в браке с вами

Поцелуи

Это важная составляющая любой семейной жизни. Если муж, возвращаясь с работы или рыбалки, вас целует, то это точно признак, что он счастлив быть с вами. И неважно, что не виделись вы неделю или 2 часа, если он вас целует, значит хочет это делать.

Зато поцелуй в щечку, как и объятия, не всегда так точно определяет чувства мужчины к вам.

Любящий мужчина не боится выражать свои чувства / Фото tocksy

Звонки

Если мужчина рядом с вами счастлив, то он будет звонить вам хоть раз в день, если его нет дома. Это нормально, ведь так он ставит вас в курс событий, их изменений, строит по телефону планы и дела, если они касаются вас обоих.

Такой человек всегда признается, что скучает за вами. К тому же, не ревнует вас, ведь любящий муж уверен в жене на все 100%.

Признание в любви

Счастливый человек говорит о том, что любит и очень часто, ведь чувства действительно переполняют его. Психологи уверяют, что только любящий мужчина часто говорит о своей любви. Ибо уверен, как эти слова важны для вас.

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Комплименты

Счастливый в браке мужчина не использует примитивных комплиментов и делает их не тогда, когда надо, а тогда, когда он этого хочет. Такой муж хвалит жену и поддерживает ее, ведь любовь сильнее любых недостатков.

Помощь

Любящий муж всегда предлагает помощь и не на словах, а на делах – он может убирать в квартире, готовить еду и даже мыть ванную. Для него совсем не проблема помыть посуду, пока вы укладываете детей спать или делаете что-то другое.

Такие действия показывают, что мужчина вас любит, жалеет, оберегает и всегда готов помочь, если вы что-то не успеваете. И он тем самым счастлив быть рядом с вами.

Поддержка в паре / Фото Pinterest

Утешения

Когда вы плачете – он грустит вместе с вами, правда, глубоко внутри. Счастливый и любящий муж обнимет жену, пожалеет и утешит. Он не будет выдавать фраз вроде: "успокойся, чего плакать?", "Ничего страшного не произошло", а будет вытирать вам слезы.

Он открыт

Счастливый муж всегда искренен с женой. Только своей любимой жене он может признаться в чем-то, рассказать свои желания, мечты и признать поражение. Ведь он знает, что вы поддержите его, поймете и не станете смеяться или упрекать.