7 советов, которые помогут воспитать ребенка сильной личностью со здоровой самооценкой
Порой родители своими действиями и словами подталкивают ребенка к подсознательному выбору роли жертвы. А потом эти дети во взрослой жизни не могут построить здоровые отношения и постоянно жалуются на окружение и жизненные обстоятельства.
Поэтому издание Wworld собрало несколько полезных советов, которые помогут родителям воспитать счастливого ребенка,с здоровой самооценкой и трезво относящегося к жизни.
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Как воспитать ребенка сильной личностью
- Научите ребенка справляться с неприятными эмоциями
Дети должны уметь контролировать собственные эмоции, ведь это поможет легче справляться со сложными ситуациями и принимать правильные решения. Поэтому задача всех родителей – научить своих малышей справляться с неприятными эмоциями: страхом, беспокойством, гневом и печалью. При этом нужно дисциплинировать поведение ребенка, а не его переживания.
Также стоит объяснить ребенку, что его настроение не должно зависеть от внешних факторов. Поэтому найдите способы, которые помогают малышам успокоиться. Например, некоторых детей успокаивает рисования, других – общение со сверстниками. К каждому нужен индивидуальный подход.
Учите ребенка управлять эмоциями/ Фото Pexels
- Прививайте ребенку чувство ответственности и самостоятельности
Проблемы всегда есть у каждого человека, поэтому нужно как можно раньше научить ребенка справляться с ними, чтобы в будущем стать успешным и счастливым. В частности, прививайте малышей базовые навыки с раннего возраста.
Задача родителей – дать ребенку четкую инструкцию для решения проблем. Но ни в коем случае не нужно решать проблемы за детей. Вместо этого помогите самостоятельно сформулировать проблему и предложить способы для ее решения, чтобы ребенок выбрал лучший из них и испытал его.
- Научите ребенка помогать другим
Очень важно прививать детям доброту и сострадание к другим людям, и обязательно показывайте это на собственном примере. Если ребенок увидит, что вы жертвуете деньги или время на помощь нуждающимся, он будет делать то же самое. А так, дети научатся сопереживать и сочувствовать другим.
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- Позволяйте ребенку делать ошибки
Все любящие родители считают своим долгом защитить ребенка от неудач и ошибок. Но так они собственноручно блокируют путь малышей к успеху. Каждый раз, завязывая шнурки ребенку или решая вместо него задачи, взрослые лишают его ценного урока.
Поэтому давайте своим детям больше свободы и позволяйте делать ошибки. Чем раньше вы позволите ребенку извлечь выгоду из последствий неудач, тем быстрее сможете насладиться его успехами.
- Не делайте ребенка центром вселенной
Некоторые родители строят свою жизнь так, что все должно вращаться вокруг их ребенка, и так рискуют вырастить большого эгоиста, убежденного в том, что каждый должен ему угождать.
Не наделяет детей властью / Фото с сайта Bebinka
Вместо этого нужно научить ребенка сосредотачиваться на том, что он может предложить миру, а не на том, какую пользу он может от этого получить.
- Укрепляйте в ребенке чувство собственной ценности и развивайте уверенность в себе
Самооценка формируется не только за счет собственных мыслей и ожиданий, важную роль играют также ожидания и восприятия нас родителями, учителями, сверстниками. Чтобы развить в ребенке здоровую самооценку, стоит просто любить его. Как можно чаще показывайте ему, насколько он дорог вам без всякого повода.
Также не забывайте поощрять ребенка, и не только за результаты, но и за попытки и усилия. Помогайте ему учиться новому и достигать целей. И хвалите за старания и решительность.
Ни в коем случае не критикуйте и не высмеивайте ребенка в присутствии других людей. Это может оставить серьезный след на психике, и ребенок не сможет в будущем дать отпор людям, которые будут оскорблять его. И не сравнивайте ребенка с другими детьми, ведь все люди имеют свои сильные и слабые стороны.