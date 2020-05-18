7 советов, которые помогут воспитать ребенка сильной личностью со здоровой самооценкой

Порой родители своими действиями и словами подталкивают ребенка к подсознательному выбору роли жертвы. А потом эти дети во взрослой жизни не могут построить здоровые отношения и постоянно жалуются на окружение и жизненные обстоятельства.

Поэтому издание Wworld собрало несколько полезных советов, которые помогут родителям воспитать счастливого ребенка,с здоровой самооценкой и трезво относящегося к жизни.

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Как воспитать ребенка сильной личностью

Научите ребенка справляться с неприятными эмоциями

Дети должны уметь контролировать собственные эмоции, ведь это поможет легче справляться со сложными ситуациями и принимать правильные решения. Поэтому задача всех родителей – научить своих малышей справляться с неприятными эмоциями: страхом, беспокойством, гневом и печалью. При этом нужно дисциплинировать поведение ребенка, а не его переживания.

Также стоит объяснить ребенку, что его настроение не должно зависеть от внешних факторов. Поэтому найдите способы, которые помогают малышам успокоиться. Например, некоторых детей успокаивает рисования, других – общение со сверстниками. К каждому нужен индивидуальный подход.



Учите ребенка управлять эмоциями/ Фото Pexels

Прививайте ребенку чувство ответственности и самостоятельности

Проблемы всегда есть у каждого человека, поэтому нужно как можно раньше научить ребенка справляться с ними, чтобы в будущем стать успешным и счастливым. В частности, прививайте малышей базовые навыки с раннего возраста.

Задача родителей – дать ребенку четкую инструкцию для решения проблем. Но ни в коем случае не нужно решать проблемы за детей. Вместо этого помогите самостоятельно сформулировать проблему и предложить способы для ее решения, чтобы ребенок выбрал лучший из них и испытал его.

Научите ребенка помогать другим

Очень важно прививать детям доброту и сострадание к другим людям, и обязательно показывайте это на собственном примере. Если ребенок увидит, что вы жертвуете деньги или время на помощь нуждающимся, он будет делать то же самое. А так, дети научатся сопереживать и сочувствовать другим.

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Позволяйте ребенку делать ошибки

Все любящие родители считают своим долгом защитить ребенка от неудач и ошибок. Но так они собственноручно блокируют путь малышей к успеху. Каждый раз, завязывая шнурки ребенку или решая вместо него задачи, взрослые лишают его ценного урока.

Поэтому давайте своим детям больше свободы и позволяйте делать ошибки. Чем раньше вы позволите ребенку извлечь выгоду из последствий неудач, тем быстрее сможете насладиться его успехами.

Не делайте ребенка центром вселенной

Некоторые родители строят свою жизнь так, что все должно вращаться вокруг их ребенка, и так рискуют вырастить большого эгоиста, убежденного в том, что каждый должен ему угождать.



Не наделяет детей властью / Фото с сайта Bebinka

Вместо этого нужно научить ребенка сосредотачиваться на том, что он может предложить миру, а не на том, какую пользу он может от этого получить.

Укрепляйте в ребенке чувство собственной ценности и развивайте уверенность в себе

Самооценка формируется не только за счет собственных мыслей и ожиданий, важную роль играют также ожидания и восприятия нас родителями, учителями, сверстниками. Чтобы развить в ребенке здоровую самооценку, стоит просто любить его. Как можно чаще показывайте ему, насколько он дорог вам без всякого повода.

Также не забывайте поощрять ребенка, и не только за результаты, но и за попытки и усилия. Помогайте ему учиться новому и достигать целей. И хвалите за старания и решительность.

Ни в коем случае не критикуйте и не высмеивайте ребенка в присутствии других людей. Это может оставить серьезный след на психике, и ребенок не сможет в будущем дать отпор людям, которые будут оскорблять его. И не сравнивайте ребенка с другими детьми, ведь все люди имеют свои сильные и слабые стороны.