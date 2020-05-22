7 способов, которые помогут спасти брак от скуки

Жизнь в браке со временем становится все сложнее. И если вы заметили, что вам иногда скучно с любимым человеком, то стоит это исправить. Эксперты дали несколько советов, как это сделать.

Проблема скуки в браке может привести к постоянным конфликтам, изменам или разводу. Но не паникуйте – эксперты издания Yourtango рассказали несколько способов, которые помогут спасти брак от скуки.

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Как спасти брак от скуки

Проанализируйте свои личные проблемы

Эксперты отмечают, что нужно для начала создать счастье в себе. Для этого следует разобраться с любыми личными вопросами или мыслями, которые не покидают вас уже долгое время.

Это не значит, что вам нужно пойти к психологу, попробуйте просто найти время, чтобы покопаться в себе и решить собственные проблемы. Например, если вы волнуетесь, что ошиблись, вступив в брак, подумайте, почему вы вообще сказали "да". Ведь были причины, почему вы захотели прожить с этим человеком всю жизнь. Это приведет в порядок ваши эмоции.

Измените свой взгляд на отношения

Например, если вы сейчас видите, что ваш брак как бы застрял в рутине, попробуйте изменить свою точку зрения, чтобы увидеть это как знак безопасности – вы выбрали комфорт и любовь вместо развлечений.



Комформ также важен в отношениях / Фото Сегодня

К тому же, чувство скуки может возникать из-за создания большей близости и привязанности друг к другу в отношениях. А это точно хорошо.

Сделайте что-то новое вместе

Попробуйте вместе сделать вещи, которые абсолютно необычные для вас. Если вы обычно на выходных смотрите фильмы на диване, то попробуйте, например, вместе погулять вечером или составить общие цели на будущее.

Также отличный способ вернуть искру в отношениях – это вспомнить вещи, которые вы и ваш муж делали вместе раньше, или же новые увлечения.

Исследования показали, что пары, которые находят новое хобби, которое нравится обоим, более преданные и имеют меньше шансов "утонуть" в рутине.

Будьте спонтанными

Нет ничего более захватывающего, чем спонтанность. Для этого вам и вашей жене/мужу нужно обязательно отводить время в своих расписаниях друг для друга и быть открытыми. Имея ежедневно свободное время для своей половинки, придумайте идеи, которые удивят избранника.

Независимо от того, насколько вы оба заняты, всегда можно делать что-то веселое вместе, даже за короткий промежуток времени, не выходя из дома.

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Не забывайте вносить что-то новое в сексуальную жизнь

Большинство людей считают, что секс – это лишь часть супружеской жизни, но на самом деле, если вам и вашему мужчине не хватает близости, то это будет влиять на ваши отношения. Поэтому открыто поговорите со своим партнером о ее/его тайных желаниях и попробуйте воплотить это в жизнь.

Ежедневно узнавайте что-то новое

Будьте в курсе происходящего в мире, читайте новости, общайтесь с друзьями и соседями и изучайте новые навыки. И старайтесь узнавать что-то новое о своем партнере. Независимо от того, как долго вы знаете друг друга, имейте в виду, что вы всегда можете узнать какие-то детали.

Создайте свою жизнь вне своего брака

Во всех отношениях важно, чтобы и мужья, и жены имели личное пространство и свою жизнь вне брака. Это означает встречи с друзьями, увлечения, интересы и т. д. Ведь даже самый ярый интроверт нуждается в общении с другими.

Проводить время с другими людьми, а не только с вашей половинкой, является важной частью роста вас как личности. Если вы будете стоять на месте, вам, несомненно, станет скучно в жизни.