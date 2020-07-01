В идеальных отношениях влюбленные увлекаются друг другом и не видят недостатков партнера. Однако часто определенные действия или слова могут разрушить отношения. Поэтому мы подготовили несколько простых советов для женщин, как не стоит вести себя с мужчинами.

Эксперты издания Yourtango уверяют, что есть некоторые типы женщин, от которых мужчины всегда сбегают, и с которыми не хотят строить крепкие отношения.

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Контролерша

Такая женщина всегда контролирует отношения, не давая права выбора своему мужчине. Она рассматривает себя как "решательница всех проблем" и считает, что все в отношениях лежит на ее плечах. Хотя у таких женщин часто есть благородные намерения, они постоянно говорят своему мужчине, что он все делает неправильно и это раздражает.

Ведь, пытаясь контролировать любимого, женщина-контролер разрушает его мысли, планы и желания. Все это отнимает у него мужество, которое является важным для каждого мужчины.

Женщинам не стоит контролировать мужчин / Фото headinsider

Мама

Такая женщина в отношениях выглядит так, будто она не жена мужа, а его мама. К примеру, она обожает любимого, постоянно суетится возле него и переживает. Она верит, что он не может сделать ничего плохого и делает много дел за мужа.

Она постоянно задается вопросом, как человек себя чувствует, где он, в порядке в этот момент и что она может сделать, чтобы порадовать его. Но не все мужчины позитивно воспринимают такую заботу.

Любовная лиса

Такая женщина умеет заинтересовать мужчину и сделать свою сексуальность так, чтобы он делал ради нее все. Она всегда контролирует половую жизнь в паре.

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Но такие действия тоже разрушают отношения и не нравятся мужчинам, ведь они считают, что женщина этим манипулирует и шантажирует своего партнера. Если мужчина хочет секса, он должен делать то, чего хочет "любовная лиса". Но помните, что любые отношения, основанные на шантаже, не продлятся долго.

Дама в беде

Концепция "Дама в беде" напоминает сказку, ведь она предполагает, что парень встречает девушку, мальчик спасает ее, и потом они живут долго и счастливо вместе. Это может звучать романтично и продуктивно, но такая схема работает недолго.

В конце концов, девушка не всегда может быть в затруднительном положении. К тому же, это может слишком утомлять мужчину.

Когда девушка дразнит

Большинство людей хоть раз в жизни встречались с таким явлением, когда прежде чем что-то получить человек дразнит партнера. Эксперты уверяют, что это сначала может быть весело, но со временем это надоедает и разочаровывает.

Мужчинам не нравится, когда их дразнят / Фото maximum

Ведь слишком много "дразнилок" создают стену между партнерами. В таких случаях мужчина чувствует себя недовольным, расстроенным или одиноким. Оба партнера чувствуют, что не могут быть открытыми и честными друг с другом.

Бухгалтер

Женщина-бухгалтер ориентируется на равенство в отношениях. Такая девушка постоянно следит за тем, кто за что платит и контролирует все расходы. Но проблема здесь в том, что отношения – это не бизнес, и они должны приносить удовольствие.

Принцесса

Когда женщина показывает себя как принцессу, она в отношениях больше всего любит себя, а не вторую половинку. К тому же, такая девушка зачастую хочет выйти замуж за мужчину, который рассматривает ее как трофей и добивается. Но современные мужчины не бегают за женщинами, поэтому не хотят таких отношений.

Отметим, что иногда такие роли женщин совсем не влияют на их отношения, но эксперты утверждают, что их игра постоянно разрушает союз.