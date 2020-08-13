Дети сознательно или подсознательно подражают родителям. Поэтому лучший метод воспитания – личный пример. Но часто эмоции берут верх и потерять самоконтроль проще некуда. Поэтому советуем освоить 7 вещей, которые не следует делать в присутствии ребенка.

Дети с первых дней жизни воспроизводят поведение и привычки родителей. Малыши становятся своеобразным зеркалом, потому чтобы воспитание было эффективным, следует в первую очередь следить за собой. Однако порой даже опытным матерям и отцам трудно понять, какие их действия могут негативно отразиться на детях. Проект 4 Mamas подготовил подборку из 7 вещей, которые лучше не делать на глазах у потомков.

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Нарушать установленные правила

Вполне логично, что у ребенка возникнет вопрос: "Почему маме/папе можно нарушать правила, а мне – нет". Если малыш так и не решится озвучить это и не услышит обоснованное объяснение родителей, то такое поведение станет для него нормой.

Повышать голос

Учите ребенка вежливости и любезности и демонстрируйте это на собственном примере во время разговоров с мужем/женой, родными, соседями и незнакомцами. Крик – не слишком хороший метод общения и разрешения конфликтов.

Сплетничать

Ваше субъективное мнение сформирует у ребенка негативное отношение к человеку. Поэтому позвольте ему самостоятельно судить о человеческих качествах и поведении знакомых.

Впадать в депрессию

Дети не виноваты в ваших разочарованиях и требуют внимания всегда. Поэтому отстраненный папа или молчаливая мама могут вызвать тревожность у малыша. Поэтому будьте открытыми.

Лицемерить и обманывать

Дети хорошо помнят ваши обещания и родители, которые не держат свое слово, легко теряют доверие сыновей и дочерей. Поэтому не обещайте того, что выполнить не сможете и будьте честными.

Позволять другим унижать или оскорблять себя

Воспитывайте в детях чувство собственного достоинства и показывайте, как следует отстаивать личные границы, избегая оскорбительных высказываний и обращаясь достойно.

Спорить относительно воспитания или наказания

Не делите роль "плохого и хорошего полицейского" при детях, ведь это разрушает ваш авторитет в их глазах. Обсуждайте это не в присутствии малыша.