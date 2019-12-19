7 фраз, которые стоит говорить ребенку каждый день

Поддержать ребенка можно не только словами "молодец", "хорошо" или "хорошо сделал". Поверьте, таких слов гораздо больше и если вы будете говорить их ребенку каждый день – они помогут малышу почувствовать, что вы его любите, понимаете и поддерживаете.

Список фраз, которые "окрыляют" ваших детей и дают им почувствовать уверенность в собственных силах, опубликовало издание Mind Body Green.

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Фразы, которые стоит говорить детям как можно чаще:

Я верю в тебя

Одна мама говорила своему 3-летнему сыну "Я верю в тебя" настолько часто, что он начал использовать эту фразу в ответ. К примеру, однажды мама перевернула всю квартиру в поисках ключа, однако так и не нашла их. Вдруг сын дернул ее за штаны и сказал "Мама, я знаю что ты можешь найти свои ключи. Я в тебя верю". Его слова заставили женщину встать и заглянуть под диван и она их нашла там.

Мы знаем, что дети очень многое способны – так пусть ваши слова помогут им в это поверить. А ваш тон и слова должны излучать уверенность.



Всегда поддерживайте ребенка и говорите, что верите в него / Фото "Украинцы сегодня"

Никогда не сдавайся

Иногда от таких слов мамы или папы дети могут начать хихикать. Но, как известно, именно смех помогает избавиться от стресса и мотивирует двигаться вперед.

Однако часто бывает так, что дети не совсем правильно толкует эту фразу. Так, один мальчик постоянно пытался втиснуть пазл в несоответствующую часть картинки, повторяя "Никогда не сдавайся!". Тогда мама должна исправить его, сказав: "Никогда не сдавайся! Но если ты делаешь что-то неправильно, тогда остановись, обдумай все, и придумай новую стратегию! Ведь если ты будешь продолжать в том же духе, то ничего не получишь в результате".

Так, ребенок поймет важность никогда не сдаваться, но, кроме этого, он станет открытым к поиску новых стратегий.️

️Ты в безопасности, и тебя любят

Вспомните времена из своего детства, когда вы чувствовали любовь и заботу своей семьи. Это было время покоя, тепла и гармонии. Поэтому, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности, нужно воспитывать его в атмосфере любви. Тогда ребенок будет расти сильным и храбрым.

Вечером, когда вы укладываете своего ребенка спать, говорите: "Ты в безопасности, и тебя любят". Эти спокойные и нежные слова запомнятся на всю жизнь, и даже во взрослом возрасте помогут справиться со стрессом.

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️Каждый специалист когда был учеником – как и ты

Время от времени детям нужно напоминать, что талантливые и успешные люди тоже в свое время были новичками. Дети должна понимать, что ошибки – это нормально, проигрывать и бороться – тоже нормально. Но ненормально, когда ошибки и поражения становятся постоянными. Поэтому научите ребенка, что ошибки – это только мост на пути к цели, а старания, терпение и настойчивость важнее совершенства.

Ошибка – не твой выбор

Но для начала вы должны объяснить эту фразу ребенку. Ее суть заключается в том, что всегда нужно продолжать стараться, учиться, не воспринимать неудачи негативно, а выносить из них урок, еще один шанс для развития. Поэтому неудача – это не выбор. Это обучение, развитие, желание пробовать снова что-то и снова.



Говорите ребенку о его ошибках, но учите не сдаваться / Фото Pinterest

️Учиться нужно на каждой набитой шишке

Каждый раз, когда ваш ребенок что-то разольет, разобьет или поранится – скажите ему, что таким образом она должен усвоить определенные уроки. А после этого спросите его, что она запомнила из того или иного случая.

Дайте ребенку понять, что все люди время от времени набивают "шишки", но после этого нужно делать выводы и не допускать повторения таких ситуаций.

Мы учимся в процессе

Эта фраза дает ребенку понять, что не нужно расстраиваться, когда ты испытываешь неудачи. Напоминать об этом нужно не только во время сложных вызовов, но и перед важными решениями и событиями.