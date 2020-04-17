7 идей для свидания парам, которые застряли дома на карантине
То, что вы с вашим партнером сейчас постоянно дома на самоизоляции, не означает, что вы не можете устроить себе незабываемое свидание. Наоборот, это время для того, чтобы по-настоящему связаться между собой и просто повеселиться.
Издание Yourtango поделилось несколькими идеями для свидания, которое могут устроить пары на карантине. Оно должно быть особенным, чтобы отличаться на фоне будничных вечеров дома.
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Устройте пикник
Организуйте романтический пикник для двоих, используя задний двор дома, балкон квартиры или крышу. Вы даже можете расстелить плед прямо посреди пола в гостиной и открыть все окна в вашем доме, чтобы чувствовать прохладу.
Приготовьте для пикника легкие закуски и любимые напитки (это может быть вино, сыр, бутерброды, фруктовые салаты и т.д.), наденьте летний наряд и проведите вместе с любимым человеком весенний день.
Проведите вечер, пересматривая любимые фильмы
Вечер кино – это классика для домашних свиданий, и один из способов сделать этот день особенно веселым для вас. Подберите фильмы, означающие что-то для каждого из вас.
Например, можно по очереди смотреть ваши любимые фильмы и вашего партнера с детства. К тому же, это отличный способ узнать больше друг о друге и открыть воспоминания, которыми можно поделиться друг с другом.
Пара смотрит фильм / Фото Freepik
Приготовьте ужин вместе
Устройте для себя кулинарный вечер – приготовьте любимые блюда или что-то новенькое, что может вам обоим понравиться. После этого можете красиво одеться, открыть вино и полакомиться блюдами собственного приготовления.
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Порисуйте вместе
Дома устройте свой мастер-класс по рисованию. Возьмите листы бумаги, краски или карандаши и, по желанию, вино или другой напиток для настроения. Можете даже попробовать нарисовать друг друга. Это точно будет весело и незабываемо для вашей пары.
Устройте спа-процедуры дома
Запланируйте провести вечер спа и заранее купите все необходимое. Поочередно сделайте массажи друг другу, используя любимое масло для тела. Можно принять ванну или душ вместе, сделать маски для лица и тому подобное.
Спа-процедуры для пары дома / Фото Beauty
Задайте друг другу 36 вопросов
Вы, наверное, встречали в интернете 36 вопросов, благодаря которым можно влюбиться. Они созданы на исследованиях психолога Артура Арона и предназначены для ускорения создания близости между двумя незнакомыми людьми. –
К тому же, это действительно захватывающие вопросы, которые можно задать человеку, с которым вам хорошо вместе. Проведите один вечер, поочередно ставя друг другу вопросы. Найти вопросы можно здесь.
Устройте фотосессию дома
Красиво оденьтесь и сделайте фотографии друг друга. Вы можете развлечься, просто сделав милые рожицы или по-настоящему проявить творчество и попытаться создать несколько действительно интригующих фото.
Идеи для фотосессии можете поискать на Pinterest, где можно получить немного вдохновения.