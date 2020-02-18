Мужчины иногда ведут себя слишком вызывающе. Или делают большие ошибки при общении с женщинами, которые затем перерастают в привычки и начинают раздражать. Поэтому, какие же вещи больше всего раздражают женщин – читайте ниже.

Мы не знаем, есть ли верное объяснение этим привычкам, но они на самом деле отталкивают мужчин от тех, кого они любят, передает издание Lady.Tochka.

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7 мужских привычек, которые больше всего раздражают женщин

Обсуждение меркантильных девушек

Любому человеку неприятно слушать, когда его собеседник осуждает другого человека за его любовь к деньгам. В частности, так часто бывает с бывшими партнера: когда женщина вынуждена слушать эмоциональные речи любимого о меркантильности своей бывшей.

Жадность и неряшливость

Достаточно часто жадными оказываются мужчины с невысоким и средним достатком, которым хочется сказать: "Нужно не мало тратить, а больше зарабатывать". К тому же, жить с человеком, которому нужно постоянно отчитываться за каждую мелочь, никому не понравится.

А неопрятный внешний вид портит впечатление о человеке, независимо от его статуса и прибыли. Несвежий запах, помятая одежду, пятна, неухоженная стрижка и борода, немытые волосы – все это отталкивает не только женщин, но и в целом окружающих.

Привязанность к родителям и дому

Мужчина бесспорно любит родителей и должен помогать, но он не должен зависеть от мнения родных и радоваться их присутствию в жизни 24/7. Так, отстраненность от семьи может пугать и женщин, поэтому человек должен показать своей любимой уверенность и готовность жить вместе.

Неумение слушать/слышать

В хороших отношениях партнеры проявляют внимание друг к другу. Поэтому, когда мужчина не уделяет должного внимания каким-либо вещам, он подталкивает свою жену к размышлениям о том, что ее партнеру просто все равно. Это может очень раздражать девушек, как и повторение одной и той же информации по сто раз.

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Мысли о том, что женщина ему обязана

Часто у мужчины присутствует представление, что женщина должна только готовить и со всем соглашаться, что очень раздражает и напрягает девушек. В современном мире не нужно рассказывать о равенстве и отсутствие "женских" и "мужских" обязанностей. Поэтому, надеемся, что вскорее мужчины перестанут считать, что женщины им должны или обязаны и будут просто любить их.

Постоянные жалобы на жизнь

Часто в жизни происходит что-то несправедливое, но это не повод грустить и постоянно жаловаться своей второй половинке. Еще хуже – критиковать успешных людей. Лучшим решением будет прекратить жаловаться и начать принимать меры, чтобы исправить неприятную ситуацию. Так вы будете выглядеть мужчиной, который решает проблемы.

Сравнение с бывшими

Если бывшая готовила вкуснее, была стройнее и любила секс – на ней и стоило жениться, а нерассказывать девушке о таких замечательных бывших. Раздражает еще больше, если мужчина периодически поддерживает связь с этими бывшими, которые совсем не похожи на дружбу.