7 невероятных комиксов об ожиданиях и реальности в отношениях и любви к себе: милые фото

В нашей жизни есть все, что нужно для счастья: радость, смех, эмоции и любовь, конечно же. Однако иногда все мы любим пофантазировать и представляем себе идеальные ситуации, которые впоследствии становятся реальными и немного огорчают нас.

Иллюстратор Прюденс Гиртс создает забавные комиксы на тему взросления, феминизма, бодипозитива и отношений. В своем инстаграме она делится волшебными комиксами об ожиданиях и реальности в различных жизненных ситуациях, актуальных для многих.

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Интересно, что на основе рисунков Прюденс вышла книга комиксов. "Мы все думаем "Только со мной это случается? Я один/одна прохожу через такие моменты жизни?" Но книга показывает, что ты не один. Она смеется с тобой над трудностями, которые ты проходишь", − пишет автор.

Правдивые комиксы об отношениях и жизни каждого: фото Planet Prudence / перевод "Семья 24"