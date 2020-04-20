Каким должен быть настоящий мужчина? Конечно, все люди разные и ценят в других те качества, которые близки и понятны именно им. Но все же, большинство женщин выделяют мужчин по очень похожему набору качеств.

Каждая женщина мечтает встретить настоящего мужчину. Как пишет в инстаграме психолог Александр Шахов, социально зрелый мужчина должен развивать в себе семь основных и важнейших качеств.

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7 основных качеств настоящего мужчины

Быть надежным и ответственным

Мужчина должен держать слово и отвечать за свои поступки, особенно тогда, когда это требует усилий воли.

Проявлять щедрость

Здесь речь идет не о величине дохода мужчины, а об его отношении к деньгам. Сильный духом, уверенный в себе мужчина, способен поделиться с теми, кто ищет его защиты. Скупые те, кто беден духом, сколько бы миллионов они не имели.

Быть верным

Не предавайте тех, кто доверился вам. Если мужчина не готов держать обещание – пусть не начинает отношения и тем более не женится на женщине.



Настоящий мужчина всегда верный своей любимой / Фото Spektrnews

Быть решительным

Настоящий мужчина не тянет с решением проблем, и не перекладывает их на плечи женщины. Он ставит цель, выбирает самый эффективный способ ее достижения и действует.

Постоянно учиться

Здесь речь не только о достижениях профессионализма в определенной сфере, но и о способности учиться и развиваться в целом. Мужчина должен зарабатывать деньги, чтобы быть лучшим охотником и добытчиком.

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Следить за собой

Требовать от женщины идеальной фигуры, а самому "щеголять" пивным животом – это, как минимум. лицемерно. Настоящий мужчина не поленится ходить в спортзал. Да и ухоженность и опрятность в одежде также не помешают.

Уметь любить

Через слова и поступки женщина оценивает, любит ее мужчина или нет. Мужчина всегда может подарить цветы без повода или устроить романтический ужин.

Как развить в себе эти качества? "Как говорит американский миллиардер Уоррен Баффет, найди себе героев – людей, которые имеют те качества, которые ты хочешь развить в себе и окружи себя ими. Смотри на них, учись и действуй", – подытожил Шахов.