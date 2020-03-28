7 подсказок, которые помогут воспитать из сына настоящего мужчину

Часто родители могут задаваться вопросом, как воспитывать сына, чтобы он стал сильным и мужественным? Психологи уверяют, что общество навязывает стереотип, что мальчики должны скрывать свои чувства, но это мешает им понять себя и делает слабыми. Поэтому сыновей нужно воспитывать в атмосфере понимания, принятия и позитива.

Если же пытаться соответствовать стереотипам и подавлять собственные эмоции, то это приведет к саморазрушению, пишет издание Econet.

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К тому же, многие родители считают, что сына можно испортить лаской и любовью, но это роковая ошибка. Воспитывайте и любите своего малыша вопреки стереотипам.

Сыновей можно вырастить искренними и отзывчивыми, если сначала относиться к ним с любовью и доверием, создавать атмосферу близости и защищенности, не нарушая при этом границы личного пространства и предоставлять возможности для самореализации.

Как правильно воспитывать сына

Читайте книги вместе

Совместное чтение – это особый процесс, благодаря которому ребенок учится смотреть на те или иные вещи чужими глазами, легче находит общий язык с людьми и сопереживает. Прочитав один раздел, остановитесь и поинтересуйтесь мнением сына – как он думает, что чувствует главный герой или как ему помочь?

Расскажите сыну, как правильно поступить / Фото Look Delfi

Интересуйтесь чувствами и делами ребенка

Помогайте малышу учиться и развиваться, заботьтесь о нем и уважайте. Когда он вырастет, ему будет проще понять, кем он является на самом деле и чего хочет получить от этой жизни.

Кроме того, не осуждайте и не читайте нотаций ему, тогда ваш сын не станет самокритичным и не будет мучиться от сомнения, когда надо решить сложную задачу. Ваше умение слушать поможет вырастить психологически здорового и социально адаптированного человека.

Не бойтесь показывать свою любовь

Сыновья, как и дочери, нуждаются в ласке, поэтому чаще обнимайте и целуйте их. Особенно это необходимо детям в возрасте от 3 до 5 лет. Отчужденность родителей не сделает сына мужественным, а наоборот, спровоцирует в будущем проблемы в его личной жизни. Помните, что детям важно чувствовать заботу и защищенность.

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Позволяйте сыну выражать собственные эмоции

Мальчики тоже испытывают неуверенность, печаль, страх, гнев, но часто боятся говорить об этих чувствах. Поэтому создайте атмосферу доверия.

А если ваш сын плачет, потому что упал с велосипеда или разбил колено, реагируйте правильно и не ругайте, иначе вы исказите естественную реакцию на боль. Помните о том, что эмоции влияют на поведение, лучше научите ребенка управлять ими.

Хвалите за независимость

Большой ошибкой является внушение мальчикам, что главной их целью должна быть независимость. А потом мы удивляемся, почему многие мужчины живут обособленно и одиноко. Не нужно постоянно контролировать ребенка, следить, как он ведет себя с другими, оберегать от разочарований.

Важно просто поддерживать его в любой ситуации и только тогда удастся вырастить самостоятельного человека. Позволяйте ему выражать свое мнение и не злитесь, если оно не совпадает с вашим. Выстраивайте отношения на партнерстве, доверии, уважении и понимании.



Имейте хорошие и доверительные отношения с сыном / Фото Unsplash

Дайте поддержку

Восхищайтесь ребенком искренне, отметив его сильные стороны. Пусть ваш сын не умеет быстро бегать, зато он отлично знает математику, пусть у него нет способностей к спорту, зато он сам пишет стихи и тому подобное. Покажите ребенку, что любите и принимаете его таким, какой он есть, и не пытайтесь изменить его в соответствии со стереотипами.

Говорите правду

Не лгите сыну, даже когда идете в больницу, чтобы сдать кровь из пальца, ему все равно будет больно. Но если вы соврете, то он будет еще и обижаться. А если после укола сын расплачется, не мешайте ему проявлять эмоции и тем более не говорите, что "настоящие мужчины не плачут".

Это только ухудшит ситуацию. Наоборот, похвалите ребенка, ведь он мужественно все выдержал, а плакать можно всем.

Поэтому, родители, вдохновляйте ребенка на новые свершения, станьте его опорой и учите отстаивать свою позицию, несмотря на мнение окружающих. Мальчики особенно хорошо учатся на примере своих отцов.