7 распространенных проблем в отношениях, возникающих во время праздников

Новогодние праздники часто становятся одним из самых фантастических периодов года в отношениях с любимым человеком. Ведь стресс в путешествиях, различные непредвиденные расходы, перегруженные графики и т.д. могут привести к неурядицам в вашей паре.

Семейные психологи назвали 7 самых распространенных проблем влюбленных и посоветовали, как с ними справиться, передает издание The Huffington Post.

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Не быть честными о расходах на праздники

Все пары на новогодние праздники покупают подарки, билеты на самолет, а еще есть расходы на вечеринки, декорирование, еду и тому подобное. Но такие расходы могут привести к недоразумениям.

К тому же, серьезные проблемы могут наступить, если кто-то в паре скрывает свои расходы и не обсуждает их с любимым человеком. Поэтому, чтобы избежать ощущения финансовой измены, обсудите финансовый план на этот период: создайте бюджет и следуйте ему.

Решить, где праздновать

Большой проблемой может стать решение – с чьей семьей встретить Рождество или Новый год.Как это решить? Можете чередовать праздники: к примеру, Рождество у одних родственников, Пасха у других, в следующем году – наоборот. Или можете пригласить обе семьи к себе в квартиру.

Кто-то в паре перебрал с алкоголем

Это часто создает большую проблему в новогодние праздники. Речь не только об алкоголе, но и о поведении из-за такого состояния.

Поэтому накануне поговорите между собой и составьте план, сколько пить и как добраться домой, советуют психологи.