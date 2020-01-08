7 распространенных проблем в отношениях, возникающих во время праздников
Новогодние праздники часто становятся одним из самых фантастических периодов года в отношениях с любимым человеком. Ведь стресс в путешествиях, различные непредвиденные расходы, перегруженные графики и т.д. могут привести к неурядицам в вашей паре.
Семейные психологи назвали 7 самых распространенных проблем влюбленных и посоветовали, как с ними справиться, передает издание The Huffington Post.
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- Не быть честными о расходах на праздники
Все пары на новогодние праздники покупают подарки, билеты на самолет, а еще есть расходы на вечеринки, декорирование, еду и тому подобное. Но такие расходы могут привести к недоразумениям.
К тому же, серьезные проблемы могут наступить, если кто-то в паре скрывает свои расходы и не обсуждает их с любимым человеком. Поэтому, чтобы избежать ощущения финансовой измены, обсудите финансовый план на этот период: создайте бюджет и следуйте ему.
- Решить, где праздновать
Большой проблемой может стать решение – с чьей семьей встретить Рождество или Новый год.Как это решить? Можете чередовать праздники: к примеру, Рождество у одних родственников, Пасха у других, в следующем году – наоборот. Или можете пригласить обе семьи к себе в квартиру.
- Кто-то в паре перебрал с алкоголем
Это часто создает большую проблему в новогодние праздники. Речь не только об алкоголе, но и о поведении из-за такого состояния.
Поэтому накануне поговорите между собой и составьте план, сколько пить и как добраться домой, советуют психологи.
Заранее согласуйте с любимыми свои "дозы" алкоголя / Фото evaportal
- Различные семейные праздничные традиции
Рождественские традиции, которые были, когда мы были детьми, имеют крепкую эмоциональную связь с нами. Поэтому мы не всегда имеем желание, чтобы их менять.Чтобы избежать ссоры, вы можете чередовать традиции (в этом году так, в следующем – иначе), взять часть традиций каждой семьи и объединить их и тому подобное. Или вообще можете придумать что-то свое, и это будет особенным для вас.
- Найти общий язык с "токсичными" родственниками
Если ваш дядя всегда напивается на каждом застолье, а свекровь ничего хорошего не может сказать о вас, то вероятно, это повторится и на эти праздники.
Поэтому обязательно придумайте "план Б" вместе с любимым человеком относительно того, как со всем справиться. Придумайте свой секретный сигнал, что означает: "Подойди ко мне, пожалуйста. Мне нужна твоя помощь".
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- У вас разная философия подарков
Бывает так, что один человек в отношениях показывает свою любовь через покупку идеального подарка, не смотря на его стоимость, а другой человек в паре – думает, что идеально не тратить слишком много и не искать ничего экстравагантного на подарок.
Однако если в паре нет согласия относительно того, какие подарки должны быть, может возникать раздражение и даже злость. Чтобы этого избежать, психологи советуют паре обсудить эту тему и вместе решить, сколько тратить на подарки.
Обсудите ценовую категорию для подарков / Фото e-maxo
- Найти время на побыть вместе
Все празднования, покупка подарков и другие вещи "съедают" время, поэтому связь с любимым человеком может ухудшиться. Чтобы этого не произошло, пользуйтесь тремя простыми правилами: внимание, благодарность и привязанность.
Это не отнимает много времени или энергии. Убедитесь, что показываете свою любовь: обнимаете любимую/любимого каждый день, говорите "Я люблю тебя" и "Спасибо" и тому подобное.