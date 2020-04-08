7 самых важных советов для пар, которые работают из дома во время карантина

Работать из дома и проводить больше времени вместе – это для пары может стать замечательным временем. Однако есть много вещей, к которым следует приспособиться, в том числе и в отношениях. Это может быть сложно, особенно если партнеры не так много времени проводили вместе из-за работы или занятости вне дома.

Итак, как быть тем парам, которые сейчас принудительно оказались дома и проводят вместе больше времени, чем обычно?

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Одна из главных задач, которые стоят перед парой в начале их отношений, – это выяснить, сколько времени в одиночестве нужно каждому человеку. Это нужно, чтобы избежать ошибок или отдохнуть друг от друга, пишет издание Yourtango.

Почему некоторым парам сложно быть постоянно вместе, работая дома? Одной из причин является то, что они, видимо, имеют очень разные трудовые привычки и им нужно для начала выяснить, как отвечать потребностям друг друга.



Пара дома / Фото Dreamstime

Вот 7 важных советов для пар, чтобы сохранить отношения и оставаться продуктивными, работая удаленно.

Ежедневно составляйте график на день

Составление расписания помогает каждому из вас создать личную структуру дня и соответствующие цели. Это облегчает уважение личного пространства и потребностей вашего партнера.

Уделите немного времени, чтобы обсудить, будете ли вы иметь перерыв или обед, например, и убедитесь, что вы знаете о важных онлайн-встречах или звонках, которые каждый из вас должен сделать.

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Также определите, где каждый из вас будет работать, и уважайте рабочее место друг друга. Пребывание под карантином не означает, что вы должны терять свой ежедневный распорядок.

Сообщайте о своих индивидуальных потребностях и ожиданиях

Делайте это всегда. Также полезно понять и уважать стиль работы вашего партнера. Например, вы можете хотеть работать на фоне музыки, однако вашему партнеру лучше выполнять работу в полной тишине.



Пара работает на карантине / Фото Freejpg

Или вы хотите делать частые перерывы во время работы, тогда как ваш партнер может предпочесть работать длительное время без перерывов. Поэтому согласуйте все детали и потребности друг друга.

Будьте осторожны с перерывами

Делиться интересными или важными новостями, как это происходит во время работы, может быть заманчиво. Но во время рабочего дня чувствительность и сроки имеют решающее значение. Даже когда появляется что-то интересное, это не значит, что вы можете оторвать своего партнера от работы.

По этой причине стоит согласовать такие вещи. Или перед этим сообщить партнеру, вроде: "У тебя есть минута? Это хорошее время для разговора?" и тому подобное.

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Сделайте четкое разграничение между рабочим и свободным временем

Когда границы между рабочим и свободным временем стираются, на "поверхность" отношений выходят недоразумения и разочарования. Это может создать дополнительный стресс для отношений.

Это еще одна причина, почему создание графика дня может быть полезным. Это помогает помнить, что наш партнер не хочет говорить с нами сейчас, потому что он/она все еще работает, а не потому, что вас не ценят.

Сделайте время для общения, развлечений и смеха

Когда рабочий день заканчивается, не забудьте запланировать время релакса и веселья, а также уважайте потребности своего партнера во время покоя. Будьте четкими и осторожными друг с другом.



Проводите время вместе / Фото Unsplash

"Я хотел бы провести некоторое время, беседуя со своими друзьями по скайпу, или хотел бы завернуться на диване с тобой и пересмотреть наше любимое шоу", – спрашивайте, а не ставьте перед фактом.

Будьте внимательны, как вы разговариваете друг с другом

Карантин означает, что вы живете без своих обычных вариантов снятия стресса, таких как общение с друзьями и поездки куда-то.

Добавьте к этому постоянные новости о коронавирусе и вы оба станете немного более чувствительными. Поэтому не проявляйте агрессии, постарайтесь не обвинять друг друга, не жаловаться и не позволять мелким вещам перерастать в крупные ссоры.

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Будьте рядом

Это время, когда вам нужно принимать поощрение и поддержку от партнера. Попробуйте ежедневно уделять несколько минут, чтобы быть полностью рядом с человеком, с которым вы разделяете свою жизнь.

Настоящая связь может противодействовать большому количеству стресса и тревоги, что следует из карантина, не говоря уже о том, что это делает вас счастливее. Когда вы делаете такое "соединение" важным ингредиентом, это укрепляет силу вашей пары.

Это также помогает почувствовать, что вы на одной стороне против всех вызовов, которые непременно возникнут в настоящее время. Укрепление близости и связи в ваших отношениях сейчас является более важным, чем когда-либо.