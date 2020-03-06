7 секретов успешных и счастливых пар, которым все завидуют
Успешные пары знают "ингредиенты", необходимые для того, чтобы сделать любимого человека счастливым и довольным. Для них любовь и здоровые отношения предусматривают работу в одной команде, участие и готовность адаптироваться, готовность изменить всю жизнь.
По словам философа Пола Тиллича, любое отношение к другому человеку нуждается во внимании и доброте, пишет Yourtango.
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7 секретов всех успешных пар
- Они получают удовольствие друг от друга
Это просто – счастливые пары любят быть вместе, много общаться и делать все вдвоем. Одна супружеская пара, что женаты уже более трех десятилетий, поделились "секретом" долголетия пары – он заключается в том, что партнеры проводят много времени вместе и всегда соглашаются друг с другом.
- Успешные пары мудро конфликтуют
Когда два человека живут вместе, у них непременно возникают расхождения во мнениях и конфликты. Успешные пары ссорятся, но делают это умело: так, чтобы сделать отношения сильнее, а не слабее.
Одна из методик, которую они используют – это выбор слов. Например, исследователи Калифорнийского университета обнаружили, что такие пары, как правило, используют множественные местоимения ("мы", "нас" и "наши"), а не единственное число ("я", "ты" и "мое"). Как результат, у них меньшая вероятность испытывать стресс после ссоры.
- Партнеры прощают и сами извиняются
Они прощают и отпускают обиды. А когда они сделали что-то нехорошее или обидное, то обязательно извиняются.
- Успешные пары находятся на одном пути
"Не существует такого понятия, как жизнь между ними. Успешные пары не просто обещают друг другу, что они это сделают, а действительно выполняют свои обещания", – говорит эксперт Пат Райли.
Счастливая пара идет в одном направлении / Фото Unsplash
- Успешные пары положительно относятся друг к другу
Исследователь брака, доктор наук Джон Готман говорит, что у счастливых пар отношения, характеризующиеся уважением, симпатией и сопереживанием, и они уделяют пристальное внимание тому, что происходит в жизни друг друга.
Кроме того, его исследование показывает, что счастливые пары делают пять положительных замечаний на каждое негативное, когда обсуждают конфликт.
- Успешные пары учатся и развиваются вместе
Партнеры в успешных парах поддерживают сильные стороны и интересы друг на друга. Если один партнер занимается новой деятельностью, другой партнер становится благосклонным и участвует в этом. Конечный результат – крепкая эмоциональная связь и безграничная любовь.
- Успешные пары придерживаются правила 60/40
Исследователи обнаружили, что у "хозяев брака" высокий уровень самоотверженности. Так, один философ сказал: "Большинство людей думает, что брак – это 50/50. Но это не так, должно быть – 60/40. Когда вы отдаете 60%, а берете только 40%. И это касается вас обоих".