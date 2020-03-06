7 секретов успешных и счастливых пар, которым все завидуют

Успешные пары знают "ингредиенты", необходимые для того, чтобы сделать любимого человека счастливым и довольным. Для них любовь и здоровые отношения предусматривают работу в одной команде, участие и готовность адаптироваться, готовность изменить всю жизнь.

По словам философа Пола Тиллича, любое отношение к другому человеку нуждается во внимании и доброте, пишет Yourtango.

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7 секретов всех успешных пар

Они получают удовольствие друг от друга

Это просто – счастливые пары любят быть вместе, много общаться и делать все вдвоем. Одна супружеская пара, что женаты уже более трех десятилетий, поделились "секретом" долголетия пары – он заключается в том, что партнеры проводят много времени вместе и всегда соглашаются друг с другом.

Успешные пары мудро конфликтуют

Когда два человека живут вместе, у них непременно возникают расхождения во мнениях и конфликты. Успешные пары ссорятся, но делают это умело: так, чтобы сделать отношения сильнее, а не слабее.

Одна из методик, которую они используют – это выбор слов. Например, исследователи Калифорнийского университета обнаружили, что такие пары, как правило, используют множественные местоимения ("мы", "нас" и "наши"), а не единственное число ("я", "ты" и "мое"). Как результат, у них меньшая вероятность испытывать стресс после ссоры.

Партнеры прощают и сами извиняются

Они прощают и отпускают обиды. А когда они сделали что-то нехорошее или обидное, то обязательно извиняются.

Успешные пары находятся на одном пути

"Не существует такого понятия, как жизнь между ними. Успешные пары не просто обещают друг другу, что они это сделают, а действительно выполняют свои обещания", – говорит эксперт Пат Райли.



Счастливая пара идет в одном направлении / Фото Unsplash

Успешные пары положительно относятся друг к другу

Исследователь брака, доктор наук Джон Готман говорит, что у счастливых пар отношения, характеризующиеся уважением, симпатией и сопереживанием, и они уделяют пристальное внимание тому, что происходит в жизни друг друга.

Кроме того, его исследование показывает, что счастливые пары делают пять положительных замечаний на каждое негативное, когда обсуждают конфликт.

Успешные пары учатся и развиваются вместе

Партнеры в успешных парах поддерживают сильные стороны и интересы друг на друга. Если один партнер занимается новой деятельностью, другой партнер становится благосклонным и участвует в этом. Конечный результат – крепкая эмоциональная связь и безграничная любовь.

Успешные пары придерживаются правила 60/40

Исследователи обнаружили, что у "хозяев брака" высокий уровень самоотверженности. Так, один философ сказал: "Большинство людей думает, что брак – это 50/50. Но это не так, должно быть – 60/40. Когда вы отдаете 60%, а берете только 40%. И это касается вас обоих".