7 советов, которые помогут стеснительному ребенку стать смелее

Застенчивый ребенок неуверенно участвует в различных мероприятиях, знакомится с новыми друзьями или по просьбе мамы декламирует стихотворение гостям. Такие дети не пытаются доказать всему миру, на что способны, а считают, что лучше спокойно сидеть в стороне".

Застенчивость свойственна детям-меланхоликам – тихим, спокойным и погруженным в себя. Но если она стала следствием промахов в воспитании, то вы еще можете помочь ребенку стать смелее.

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Детский психолог Елена Ушачева объясняла изданию Dailybaby, что когда ребенок застенчивый, то родителям сперва нужно понять, что он сам чувствует. Возможно, малышу абсолютно комфортно быть наедине с собой или его устраивает наличие только одного друга.

"Другой случай – когда ребенок страдает от того, что у нее мало друзей, он/она не знает, как их завести и пробудить интерес сверстников к себе. Здесь имеются проблемы с налаживанием коммуникаций", – говорит эксперт.



Научите детей общению с детьми / Фото Unsplash

По ее словам, застенчивость у детей проявляется уже в 3-4 года. Дети испытывают страх и тревожность и отсутствие безопасности для себя в присутствии незнакомых людей. Эти личностные особенности ребенка могут усиливаться до 5 лет и постепенно снижаться до 7 лет.

Как помочь застенчивому ребенку стать смелее

Поощряйте самостоятельность

Когда в 4 года ребенка кормят с ложечки, в 10 лет – родители собирают портфель в школу, а в 12 – выбирают одежду и друзей, нет ничего удивительного в том, что малыш растет робким, несамостоятельным и неуверенным.

Поэтому дайте ребенку шанс проявить самостоятельность и силу своего характера, перестаньте его контролировать. Не делайте за малыша то, что он вполне способен сделать сам.

Не формируйте опасную картину мира

"На эту горку нельзя, она сильно высокая – упадешь, поранишся", "не дружи с теми ребятами, они, наверное, тебя обидят", "нельзя гулять одному, вокруг много плохих людей" – эти фразы, кажется, лишь проявление заботы. Но тревожные родители свои многочисленные страхи передают и ребенку, тем самым лишая его общения со сверстниками и возможности действовать решительно.

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Постарайтесь не формировать у малыша опасную картину внешнего мира. Да, ребенка можно и нужно предупредить о возможных последствиях его действий и поступков. Но убеждать малыша в том, что кругом враги. Неправильно.

Объясните ребенку, что ошибки – это нормально

Дети часто стесняются что-то делать, из-за того что боятся совершить ошибку. Здесь проблема – в завышенных ожиданиях и требованиях со стороны родителей.

"Застенчивые дети, как правило, оценивают себя достаточно высоко, но уверены, что другие ими постоянно недовольны. Они постоянно ожидают положительной оценки своих действий от окружающих, чтобы стать увереннее в себе. Однако это парализует деятельность малыша, убивает его инициативность", – подчеркивает Елена Ушачева.

Когда ребенок научится не воспринимать свои ошибки как конец света, она станет смелее и увереннее в своих силах. Начните с малого: не ругайте и не наказывайте малыша за случайные ошибки – разбитую чашку, грязные вещи и прочее.

Хвалите вместо необоснованной критики

Похвала мамы и папы – вот, что нужно ребенку для гармоничного развития. Хвалите малыша за успехи, поощряйте все его начинания, подбадривайте.

"Хвалите усилия, а не результат. Отметьте старания ребенка: "Наверное, тебе не просто было отдать половину конфет своему другу. Это был щедрый поступок с твоей стороны". Так, вы покажете ребенку, что вы цените его усилия и понимаете, что быть щедрым не так просто", – добавила психолог.



Хвалите ребенка и делитесь с ним советами и секретами / Фото Unsplash

Дайте ребенку право голоса

Некоторые считают "недоработкой" родителей, если малыш постоянно встряхивает в диалоги старших. Не запрещайте и не наказывайте – для застенчивого ребенка это еще один повод замкнуться в себе. Научите его, как вежливо поддержать разговор и высказать свое мнение.

Отметим, что ребенок уже в 5-7 лет может иметь собственное мнение. Малышу может нравится одежда определенного фасона или он бывает не доволен решениями мамы и папы. Дайте ребенку высказаться, у него тоже есть право слова в семье.

Помогите ребенку расширить круг общения

У застенчивого ребенка мало друзей. Застенчивость и неуверенность в себе мешают ему знакомиться со сверстниками и общаться с ними на равных. И нередко родители, замечая, насколько трудно малышу находиться в большом коллективе, пытаются "защитить" его – нанять няню вместо садика, не позволять резвиться на игровых площадках.

Но это неправильно, лучше помогите малышу расширить круг общения. Важно, чтобы он понял: новое знакомств – это не страшно, а интересно.

"Чаще посещайте новые места, где ребенок еще никого не знает: здесь он будет учиться знакомиться и выстраивать новые отношения. А различные игры способствуют формированию доверия и уверенности в себе, развивая спонтанность", – добавила эксперт.

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Не сравнивайте ребенка с другими малышами

Сравнивая своего ребенка с другими детьми, родители порождают в нем излишнюю тревогу. Малыш перестает нравится сам себе, становится неуверенным и застенчивым. Возможно, у ваших друзей ребенок, действительно, достигает больших высот в учебе и спорте. Но фраза мамы: "Твой одноклассник получил пятерку за контрольную, а ты – тройку" точно не смотивирует ребенка усерднее учиться.

Давайте малышам советы, хвалите, критикуйте разумно, избегайте любых сравнений, которые бы унизили старания и без того застенчивого ребенка.

Но родителям очень важно не зацикливаться на проблеме застенчивости ребенка. Не нужно вообще говорить об этом при малыше! Не заставляйте его знакомиться и играть с другими детьми, если ребенок сам не проявит желание наладить общение со сверстниками.