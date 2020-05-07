7 советов от экспертов, которые помогут родителям без ссор ухаживать за ребенком на карантине

Во время карантина родители сталкиваются со многими проблемами, в том числе вопросами воспитания детей, финансовой стабильности и психического или эмоционального здоровья. Поэтому мы подготовили для вас несколько экспертных советов, которые помогут без ссор организовать уход за детьми совместно с партнером.

Пандемия коронавируса привела к множеству разводов в разных странах мира, конфликтам и стрессу родителей, которые 24/7 сидят с детьми на карантине, пишет издание Motherly.

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Решить некоторые проблемы в семьях поможет совместное воспитание детей и справедливое распределение обязанностей между партнерами. Ведь справиться самостоятельно со всем просто нереально.

Как без ссор воспитывать ребенка вместе с партнером на карантине

Покажите детям, что вы все контролируете

Родители лучше всех знают, как их дети реагируют на окружение, внешние факторы и проблемы. К тому же, взрослые часто забывают, что их настроение и тревоги также влияют на детей. Поэтому, чтобы сохранить спокойствие в домашнем хозяйстве, вы должны показать малышу, что все контролируете.

И убедитесь, что в разговорах с детьми у обоих родителей не возникают различия в словах, а также в интонации, нет ли тревоги или беспокойства. Ведь если у родителей будет стресс, то подвергаться стрессу будут и дети, и наоборот.

Будьте откровенны и помогайте своему партнеру

Каждый из вас должен уметь признаться, что он устал от карантина, работы или воспитания детей, поэтому нуждается в помощи другого. Ведь такая откровенность порождает доверие в отношениях. Поэтому не стесняйтесь просить помощь или поддержку у второй половинки.



Разделяйте время на детей и занимайтесь делами по очереди / Фото 4mama

Также важно, чтобы в случае чрезвычайных ситуаций, и в повседневной жизни, чтобы оба родителя были полностью осознаны и синхронизированы относительно дальнейших действий и благополучия детей. Показывайте детям и друг другу, что вы уверены в себе и готовы бороться с проблемами.

Соблюдайте свои правила

В связи с такими сложными временами много привычных вещей отошли на второй план, поэтому часто возникают конфликты в семье и нарушение стабильности. Но во время карантина очень важно соблюдать определенные правила и помнить свои обязанности в семье.

Да, дети сейчас учатся дистанционно, но родители должны следить за тем, чтобы дети застилали свои кровати, одевались и чистили зубы утром. Ведь такие действия помогают поддерживать чувство нормальности, которое является полезным для малышей, когда все в мире изменилось.

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Соблюдайте графики работы, ужинайте вместе и продолжайте соблюдать ритуалы и правила, которые напоминают детям (и родителям) об обязанностях, которые все должны выполнять.

Соблюдайте границ

Для родителей и детей в это время важно поддерживать определенное личное пространство. Ведь принудительная самоизоляция, чтобы сдерживать вирус, заставила многих из нас теснее контактировать с близкими, чем мы к этому привыкли.

Такое постоянное общее пространство может привести к новому стрессу, поэтому установите границы и отдыхайте друг от друга.

Планируйте заранее

Несмотря на то, что сейчас нельзя посещать различные события или путешествовать, планирование будущего остается важным делом. Поэтому, найдите время, чтобы сесть с вашим мужем/женой и подведите итоги своих финансов, работы и составьте график совместного воспитания детей и план на будущее.