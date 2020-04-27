7 важных навыков, которым каждый ребенок должен научиться с детства

Существует несколько очень важных навыков, которые каждый ребенок должен усвоить, прежде чем столкнуться с жизненными вызовами. И хотя школы обучают детей всему, что им нужно знать, чтобы стать успешными взрослыми, иногда этих знаний может быть недостаточно.

Поэтому родители должны помочь своим детям стать счастливыми и самостоятельными людьми в будущем, пишет Allwomenstalk.

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Помогите своим детям быть готовыми ко всему, что может произойти в их жизни, ведь вы никогда не знаете, как этот мир может измениться в будущем и какие навыки понадобятся малышам.

Ниже приведены 7 самых важных навыков, которые каждый ребенок должен усвоить, чтобы быть готовым столкнуться с непредвиденными обстоятельствами.

Обучить навыкам выживания

Каждый ребенок должен знать, что делать, чтобы выжить в этом иногда жестоком мире. Они, по крайней мере, должны уметь разжечь огонь и ориентироваться по карте и, конечно, защитить себя.

Очень много детей сейчас на самом деле не знают, что означает жизнь в дикой природе, так как они никогда этого не пробовали, но родители все же должны научить их этому, чтобы они могли позаботиться о себе даже в самых жестких условиях. Такие знания никогда не будут лишними.

Готовить простую пищу

Каждый ребенок старше 10 лет должен знать, как приготовить хотя бы одну простую пищу, которая не требует слишком больших усилий. Тогда дети будут чувствовать себя более независимыми и сильными.



Заинтересовывайте детей готовить с вами / Фото Luck Club

Это также может быть облегчением для вас. Представьте себе, что вы возвращаетесь домой после тяжелого рабочего дня, а ваши дети уже приготовили для вас ужин.

Писать письма

Вы можете думать, что этот навык сегодня не столь необходим, поскольку почти все можно сделать в интернете. Однако, электронные письма все еще достаточно широко используют в современном мире.

А для того, чтобы написать письмо, ваш ребенок должен использовать официальный язык и придерживаться определенной структуры. Вы можете помочь детям практиковать это мастерство, поощряя их писать письма своим бабушкам и дедушкам.

Выполнять домашние дела

Каждый ребенок должен знать, как заниматься различными делами, будь то уборка, стирка белья или даже мытье посуды. Пусть ваши дети помогают вам по дому. Большинство этих мелких дел не требуют от них усилий, и вы даже можете превратить домашние обязанности на игру. К тому же, так вы научите своих детей важности чистоты.

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Решать проблемы

Каждому ребенку, независимо от того, сколько ему лет, нужно выработать несколько навыков решения проблем. Поощряйте ребенка исследовать тему, ставить больше вопросов, пробовать разные решения. Ведь вы точно не помогаете ему, решая за него проблемы.

Лучше позвольте малышам искать ответы, находить лучшее решение, даже если это не всегда будет получаться. Зато они будут учиться на своих ошибках и не будут бояться попробовать еще раз.



Учите ребенка жизненным навыкам / Фото Pinterest

Быть счастливыми

Научите своих детей быть самостоятельными, наслаждаться жизнью и находить счастье в мелочах. Скажите им, что они не должны полагаться ни на кого, чтобы ощутить счастье. Но обязательно уважайте конфиденциальность вашего ребенка и позвольте ему проводить время в одиночестве, чтобы он мог мечтать и находить себя.

Сочувствовать

Над сочувствием все время от времени должны работать. Никогда не поздно стать сочувственным, и очень важно научить своего ребенка с раннего возраста заботиться о благосостоянии других людей, быть толерантными и уважительными. Приведите хороший пример своему малышу и покажите ему/ей сочувствие. Будьте добрыми и всегда помогайте окружающим.