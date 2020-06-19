Родители имеют большое влияние на своих детей. Ведь от того, чему взрослые их научат, зависит и то, какими людьми они будут в будущем. Итак, есть несколько истин, которые следует передать своим детям.

Хорошие родители – это не всегда только забота о ребенке, когда малыш имеет все, что хочет. Прежде всего, хорошие родители должны передать своим детям важную мудрость, которая поможет им в дальнейшей жизни, пишет WoMo.

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8 истин, которым родители должны научить своих детей

Мир таков, каким ты его воспринимаешь

Образ мира у человека формируется благодаря тому, что он видел и слышал в детстве. Да, люди взрослеют, но определенное восприятие мира остается таким же. Поэтому взрослые должны создать своим детям положительную атмосферу, а не передавать им свои страхи и предрассудки.

Ведь так сознание ваших детей будет открытым, и они смогут восторженно исследовать этот мир и избегут многих ваших ошибок.

Счастливая семья / Фото BetterHelp

В жизни иногда бывает больно

Родительские инстинкты подсказывают защищать своих детей от всего, что может причинить им страдания. Однако дети тоже должны научиться справляться с болезненными ситуациями и уметь управлять различными эмоциями.

В частности, стоит научить ребенка вести себя в таких ситуациях как, например, смерть члена семьи, домашнего животного или ссора с другом, и двигаться дальше. Поэтому убедите детей, что все происходит по определенным причинам, и многие из этого – к лучшему.

Думать своей головой

Человек может иметь много несгибаемых взглядов и ценностей, с которыми другие не согласны, но этим не стоит "забивать голову". Скажите детям, что они всегда могут подумать о чем-то и найти свой ответ, а не жить по определенным шаблонам и стереотипам.

Вы же хотите, чтобы ваш ребенок думал своей головой, правильно? Поэтому учите его задавать вопросы и не верить всему, что они слышат.

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Жить настоящим

В жизни есть много вещей, которые отвлекают человека от реальности, в частности соцсети и гаджеты. Поэтому нужно учить детей осознанно жить в настоящем моменте, а не вспоминать прошлое. Медитация – прекрасный способ научить детей этому.

Все проходит

Скажите детям, что в мире все временно. Даже если дети бывают злыми ​​или расстроенными, то со временем это проходит и настроение меняется. Поэтому не стоит зацикливаться на чем-то неприятном или неважном.

Жизнь полна взлетов и падений, поэтому стоит помнить, что все проходит. Так детям будет легче переносить тяжелые времена и адаптироваться к изменениям.

Человек – сам кузнец своего счастья

Первые несколько лет жизни дети живут под контролем родителей, пока не научатся сами познавать мир. Уже в школе дети начинают понимать, что не всегда будут в центре внимания. Поэтому родители должны научить их, что ответственность за их собственное счастье лежит только на них. И в первую очередь полагаться тоже стоит на себя.



Учите ребенка идти к цели / Фото Freepik

Страх – это иллюзия

Научите детей истине, что страхи нереальны. Страх – это лишь эмоция, которая возникает благодаря определенным идеям или убеждениям. Страх – иллюзия. Да, в мире много опасностей, но страх, который люди нагнетают себе, непропорционален самой опасности. Страшные мысли привлекают страшные ситуации, поэтому надо стараться не бояться опасности.

Единственное ограничение – это ваш ум

Люди сами себе ежедневно ставят ограничения из-за негативных убеждений, мыслей или идей. Поэтому они ограничены только собственным мышлением.

Стоит убедить детей, что они могут достичь чего угодно, показывая, насколько стереотипы и шаблоны общества – полная чушь