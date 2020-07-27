Психологи говорят, что часто супруги просто не хотят или не способны искать компромиссы и меняться, потому что им гораздо проще не замечать кризиса в отношениях. Но это может разрушить их семью.

Семейный психолог Наталья Гаевская считает, что иногда решение выйти из отношений является наилучшим выходом для обоих. Хотя некоторые отношения еще можно спасти. Поэтому она решила описать в фейсбуке признаки, доказывающие, что в отношениях присутствует кризис.

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Где же та граница? Как понять, когда стоит бороться за отношения, а когда отступить и принять собственную неспособность что-то изменить?

По словам психолога, в отношениях люди часто могут не замечать, или откровенно игнорировать проблемы. Поэтому Наталья Гаевская подготовила 8 признаков, что отношения переживают кризис, хотя и пытаются его проигнорировать.

8 признаков, что отношения переживают кризис

Нарушение коммуникаций

Иногда такие партнеры в паре начинают что-то не договаривать или скрывать от второй половинки. Если вы или ваш партнер избегаете каких-либо вопросов или боитесь попросить что-то прямо, то это может быть плохим признаком. И иногда все начинается с мелочей: промолчать, когда на самом деле вы не соглашаетесь, не переспросить лишний раз мнение партнера, а самому "придумать" его и тому подобное.

Но это разрушает очень важную вещь в отношениях – доверие. Если вы чувствуете, что ваш партнер не слышит вас или вы сами не до конца понимаете любимого человека, то задать себе вопрос, насколько вы доверяете друг другу, чтобы мочь безопасно и откровенно высказывать свои мысли?



Партнеры начинают меньше говорить / Фото ЧаРівне

Потеря эмоциональной связи

В здоровых и крепких отношениях время от времени наблюдается рост или уменьшение эмоциональных связей. Это зависит от жизненных обстоятельств партнеров, уровня стресса, сексуального влечения и физического здоровья. Однако, если длительное время игнорировать потерю эмоциональной связи, то это может создать кризис в паре.

Только откровенное общение без обвинений или манипуляции должно быть в паре. Именно это позволит вам не потерять эмоциональную связь, несмотря на неизбежные "американские горки" чувств и эмоций на всех этапах отношений.

Потеря физического контакта

Кризис в семье начинается с того, что вы или ваш партнер перестаете испытывать потребность касаться друг друга, и объятия и поцелуи превращаются в формальность или вообще вызывают неприязнь.

Если это произошло в вашей паре, то стоит понимать, что за этим стоит большая проблема. Партнеры на уровне физического контакта часто подсознательно "отталкивают" партнера и таким образом пытаются избежать принятия важных решений.

Вы не можете найти компромисса или понимания

Часто в семьях возникают определенные различия в жизненных ценностях. К примеру, разные религии, разные взгляды на количество и воспитание детей, в какой стране жить и тому подобное. Если вы не можете найти компромисса, то это все может со временем превратиться в "бомбу замедленного действия", которая отравит взаимоотношения, если заранее не обсудить и не согласовать все принципиальные моменты.

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"Красные флажки" в отношениях

Здесь речь идет о неприятии определенных особенностей или недостатков партнера, которые люди часто пытаются игнорировать, считая несущественными. Но они со временем накапливают недовольство, раздражение и даже обиду.

К тому же, "красными флажками" является и то, когда систематически партнер не сдерживается и кричит на вас в присутствии чужих. В таком случае его не стоит оправдывать, что он хороший, хорошо зарабатывает, заботится о семье и тому подобное. Потому что таким игнорированием собственного раздражения и неудовлетворения потребностей, мы сами подталкиваем отношения к кризису.

Дистанцирование, которое переходит в отчуждение

Так, любому человеку иногда необходимо побыть в одиночестве, уделить внимание своим хобби, пообщаться с друзьями. Но порой расстояние между двумя людьми незаметно растет, превращая отношения в формальность.

Поэтому, если вы или ваш партнер чувствуете, что отдаляетесь, задайте себе важный вопрос: а остались ли еще "мы", или есть только "я" и "ты"?



Партнеры отдаляются друг от друга / Фото Tochka.net

Разный темп личностного развития и роста

В парах иногда бывает так, что один партнер уже заканчивает второе высшее образование, записался на онлайн-курсы по ведению собственного бизнеса, а другой – остается доволен низкооплачиваемой работой. И это кажется нормальным, но со временем чувство любви притупится и возникнет вопрос, а в одном ли направлении они движутся? Совпадают ли их основные цели и намерения?

Часто пары игнорируют этот фактор отношений, связанный с самореализацией, ошибочно думают, что партнер "подтянется". Но, не договорившись "на берегу" о собственных приоритетах и супружеских ценностях, партнеры могут "скатиться" в конкуренцию с партнером.

Вы чувствуете, что изменились

Вы можете оставаться в отношениях, но самыми важными в вашей жизни должны быть отношения с собой. Если вы обнаружили, что все то, что раньше вас объединяло с партнером, больше не объединяет и нет ни сил, нет желания что-то менять, то возможно, время разойтись?

Порой решение выйти из отношений является наилучшим выходом для обоих, даже если на первый взгляд, это не так. Однако не надо задерживать того, кто уходит от вас, чтобы тот, кто идет к вам имел возможность прийти.