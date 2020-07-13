Весь мир постепенно развивается и меняет принципы взаимоотношений в семье. Хотя некоторые люди продолжают идти за старыми обычаями и стереотипами, которые уже вышли из моды. Мы хотим рассказать вам, какие представления о счастливом браке уже давно устарели.

И хотя большинство уже давно изменили свое отношение к браку, некоторые продолжают следовать старым правилам, пишет журнал "Пані".

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Устаревшие правила счастливой семейной жизни

Супруги должны всегда спать в одной постели

Сторонники традиционных взглядов на семью считают, что муж и жена должны каждую свободную минуту проводить вместе, и не существует потребности в личном пространстве.

Так, британский доктор Нил Стэнли пришел к выводу, что люди, которые делят кровать со своей половинкой, более чем на 50% чаще страдают нарушениями сна.

Однако наши родители могли спать вдвоем на небольших кроватях, потому что "так надо". Но были ли они счастливее от такого "тесного" контакта? У нас сейчас есть выбор и необходимо выбрать то, что будет лучше для вас, не слушая устаревшие правила.



Сейчас пара сама решает, чего они хотят в супружеской жизни / Фото kormeshka

Младенцы должны спать отдельно от родителей

Когда-то родители прислушивались к сомнительным советам педиатров и заблаговременно отгораживали от себя детей, но часто это приносило психологические травмы и взрослым, и детям.

Зато современные психологи уверяют, что лучше укладывать беспокойного ребенка вместе с родителями. Это поможет сохранить психическое здоровье каждого. Кроме того, сон с ребенком позволяет маме или папе наладить с малышом тесную связь, пока не начался естественный процесс сепарации.

Брак должен быть официально зарегистрирован

Когда-то парам нельзя было жить вместе до свадьбы и венчания. Но уже в XX веке революция внесла свои поправки. А потому брак без официального подтверждения перестал быть чем-то неприличным.

И только сейчас оба партнера могут быть вполне довольны таким развитием событий. Так, пары могут жить несколько лет гражданским браком без женитьбы, если их это устраивает.

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Супруги обязаны быть полностью откровенными друг с другом

В старые времена жена не имела права держать никаких тайн о прошлом от мужа. Зато современные супруги пытаются построить доверительные отношения, но они могут не иметь полной откровенности в том, что касается периода до их знакомства.

Так, если человеку некомфортно вспоминать о каком-то случае или периоде своего прошлого, то ему не обязательно рассказывать об этом своей половинке.

Муж – добытчик, жена – хозяйка

Еще 20 лет назад люди не могли себе представить, что мужчина может сидеть дома с ребенком, а женщина в это время работать. Но гендерные стереотипы уходят в прошлое. Теперь жена не станет прилагать все усилия для обеспечения надежного тыла мужу, пока тот работает, а будет пытаться сама стать успешной.

Современные супруги стремятся к партнерству: каждый делает то, что у него лучше получается и удобно для семьи в конкретный момент.



Сейчас партнеры часто готовят вместе / Фото Unsplash

Необходима полная концентрация на партнере и семье

Когда-то наши бабушки и мамы выстраивали свой день вокруг своего мужа. На то время не приготовить обед часто приравнивалось к измене.

Однако сейчас каждый партенр сконцентрирован на своем самосовершенствовании. Так, до сих пор есть взаимоподдержка и помощь, но на отношения повлияла и установка "никто не сделает тебя счастливым, кроме тебя самого". Пары уже не растворяются в партнере и внимательны к собственным пожеланиям.

У супругов должны быть общие интересы

Когда-то в браке ценилось желание угодить во всем своей половинке, но теперь это не является обязательным условием семейного счастья. Наоборот, самодостаточность и целостность во всем – это залог уважения партнеров друг к другу и, как следствие, фактор удачного брака.

Без детей счастье невозможно

Раньше главной задачей семьи было рождение детей. Потомство заводили все пары, потому что это было основной целью замужества. И считалось, что брак без детей не может быть счастливым.

В наши дни люди не рожают только потому, что так принято, а ориентируются на материальное положение и желание каждого из партнеров. И если желание вдруг не возникнет, то супруги могут вполне счастливо прожить всю жизнь и без детей.