Мужчины, бесспорно, влияют на свою девушку и ее самооценку. Так, счастливая и любящая женщина не замечает своих недостатков и видит только положительное в себе.

Ведь когда вы в отношениях, то хотите быть как можно лучше. И если возле вас "правильный человек", который всегда поддержит, это будет получаться легко. Эксперты издания SoulPost назвали несколько признаков, которые показывают, что ваш мужчина хорошо на вас влияет.

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8 признаков, что мужчина хорошо на вас влияет

Вы чувствуете себя счастливой

Рядом с замечательным человеком, который хорошо на вас влияет, вы всегда в хорошем настроении, чаще улыбаетесь и просто наслаждаетесь жизнью и чувствуете себя счастливыми.

Вы дополняете друг друга

Порой люди даже не могут это объяснить, но чувствуют себя со "своим" человеком. Так, им вместе всегда хорошо и интересно. И кажется, что сильные стороны мужчины дополняют ваши слабости, и наоборот.



Пара дополняет друг друга / Фото Unsplash

Все вокруг говорят, что вы идеальная пара

Если людям хорошо вместе, то это замечают все. Поэтому вы часто можете слышать от друзей, родственники, соседей и т. д. только комплименты в свой адрес – что вы просто идеальная пара.

Вы не можете долго ругаться

Счастливые в отношениях пары не могут долго обижаться и не разговаривать друг с другом. Ведь вы понимаете, что ваши отношения намного ценнее, чтобы портить их длинными ссорами. И если мужчина на вас хорошо влияет, то вы и не хотите с ним спорить или расходиться.

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В ваших отношениях нет признаков токсичности

Даже если вы любите проводить время вместе, каждый из вас – личность и индивидуальность, поэтому вы всегда даете друг другу личное время для себя. Если мужчина на вас хорошо влияет, то это вас не заставляет испытывать негатив, и когда вы проводите время отдельно, то нет никаких подозрений, недоверия или сомнений.

Вы чувствуете, что становитесь лучше

У вас замечательные отношения, и когда вы чувствуете, что мужчина хорошо на вас влияет, то это меняет вас к лучшему: вы любите и чувствуете себя любимой, а благодаря этому становитесь увереннее в себе. От любимого человека вы всегда ощущаете поддержку.



Женщина чувствует себя счастливой, когда ее любят / Фото журнал Особая

Вы чувствуете, что он тоже стал лучше

Если вам хорошо вместе, то ваши отношения развиваются и вы видите, как ваш мужчина тоже меняется к лучшему.

Вы любите себя так же, как и его

Поэтому, если вы перестали сомневаться в себе и комплексовать, потому что чувствуете себя важной для него, то это означает, что ваш мужчина хорошо на вас влияет. И это мотивирует вас становиться еще лучше.