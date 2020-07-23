Все родители устанавливают собственные правила, как они воспитывают ребенка. Кое-кто считает, что они должны быть снисходительными, другие наоборот – хотят казаться строже и заставляют ребенка слушаться. Но стоит помнить, что это может негативно влиять на его психику или здоровье.

Ведь ваш ребенок – это самостоятельная маленькая личность. Поэтому чем раньше она/он научится самостоятельно принимать решения, тем быстрее будет отвечать за свои поступки, пишет издание Dolci.

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Даже если кажется, что вы все делаете правильно и так будет лучше для самого ребенка, его не стоит принуждать делать некоторые вещи.

8 вещей, которые нельзя заставлять делать ребенка

Лгать

Родители не должны заставлять ребенка врать, даже в мелочах. Ведь со временем дети будут относиться к неправде как к какой-то обыденной вещи и врать другим людям, в том числе и самим родителям.

Есть, когда ребенок не голоден

Так, существуют определенные нормы, сколько надо кормить ребенка определенного возраста. Но эти нормы совсем не такие большие, и иногда бывают исключения, потому что все дети отличаются друг от друга. Даже малыши одного возраста могут есть по-разному. Организм человека спроектирован так, что сам предупреждает, когда нужно есть или пить.

Поэтому не стоит заставлять ребенка есть, если он не хочет. Лучше научить его правильно распознавать эти сигналы. И не забывайте о полезном питании и меньше вредной пищи.



Не стоит заставлять ребенка есть / фото УП.Жизнь

Быть тем, кем ребенок не является

Если ребенок застенчивый, то родителям стоит принимать его таким, а не пытаться изменить или заставлять быть не собой. Не надо говорить, чтобы ребенок вел себя милым и общительным, если на самом деле ему это неприятно.

То же самое касается и чересчур активных и шумных детей. Эксперты уверяют, что с ними иногда трудно, но малышам надо позволять быть такими, какими они есть. Скажите малышу, что любите его за это и цените его индивидуальность.

Извиняться неизвестно за что

Иногда можно услышать, как на детской площадке кто-то из родителей кричит, чтобы ребенок немедленно извинился перед кем-то за что-то. И обычно ребенок послушно повинуется, не имея ни малейшего представления, за что он/она извиняется.

Но на самом деле извинение должно нести в себе доброту и сожаление, и говориться сознательно. Поэтому, перед тем, как требовать извинений от ребенка, кратко объясните ему, за что нужно извиниться.

Дружить с теми, кто ему не нравится

Даже если родители обоих детей являются лучшими друзьями, не надо заставлять свих детей дружить. Потому что это лишь заставит ребенка страдать от того, когда его дразнят, ломают игрушки и прочее.

Мамы могут дружить с кем хотят, и давать такую же возможность ребенку выбирать, с кем он хочет дружить.

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Соблюдать строгую диету, поститься и тому подобное

Так, существуют дети, имеющие некоторый лишний вес, но родители не должны всегда отказывать им в конфетах или чипсах. Нельзя заставлять малышей придерживаться жестких диет.

Если вы хотите контролировать или ограничить какие-то продукты, вредные для ребенка, то не держите их дома, чтобы малыш не видел "искушение". Также стоит объяснить ребенку, как надо питаться и готовьте здоровые блюда для всей семьи.

Ночевать там, где ребенку некомфортно

Иногда родители заставляют детей, к примеру, ночевать у бабушки, если ребенок этого не хочет. Потому что в таком случае малыш будет чувствовать себя никому не нужным и всеми покинутым.

Конечно, иногда родителям действительно необходимо иметь в своем распоряжении свободный вечер, но вместо того, чтобы отсылать куда-то ребенка, лучше попросить бабушку или другого взрослого человека переночевать у вас дома. Так ребенку будет комфортнее.

Делать то, что у ребенка не получается

Так, не нужно воспитывать детей, которые опускают руки при малейшей неудаче, но если ваш ребенок после многомесячных тренировок не может что-то сделать, и уже ненавидит этот процесс, то не заставляйте его/ее это делать. Ведь бесконечные провалы воспитают у ребенка комплекс неудачника. Поэтому позвольте ребенку самому делать выбор.