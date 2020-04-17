88-летний дедушка на подъемном кране посетил жену в доме престарелых: видео

Дедушка Ник Автгес арендовал подъемный кран, чтобы пообщаться со своей женой, которая живет в доме престарелых. Так, они смогли поговорить и даже прикоснуться друг к другу.

Пара вместе в браке уже 61 год, но год назад Марион пришлось переехать в дом престарелых. С тех пор Ник каждый день навещал свою жену, пишет NY Post.

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Но из-за пандемии и карантина ему запретили приходить, чтобы минимизировать возможность заражения внутри дома престарелых.

Поэтому родственники Ника, заметив, что он очень скучает по своей жене, помогли ему организовать встречу с помощью подъемного крана.

Его сын Крис пошел в дом престарелых и договорился с администрацией о спецоперации для влюбленных. Уже на следующий день Ник поднялся к окну Марион, где они смогли пообщаться и прикоснуться друг к другу.

Смотрите видео, как дедушка поднимался к жене на подъемном кране:



"Мы женаты уже 61 год, но любим друг друга так же, как в первый день", – сказал дедушка после встречи.