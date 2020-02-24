8 несущественных проблем в отношениях, которые могут разрушить ваш брак

Существует множество мелочных, но на самом деле серьезных проблем в отношениях, которые могут привести к разводу. Однако брак можно сохранить, если вы научитесь лучшему общению друг с другом.

Все пары должны стараться избегать незначительных споров, но есть определенные вещи, которые никогда не должны оставаться без внимания, передает издание Yourtango.

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И даже, на первый взгляд, небольшие проблемы с воспитанием детей или выяснение отношений могут привести не только к ссоре, но и к разводу. Поэтому семейный терапевт Эмили Клэр выделила восемь незначительных вопросов, которые пары должны решать, прежде чем они станут серьезными проблемами в семье.

Недоразумение в домашних делах

Психолог подчеркивает, что даже споры из-за мусора, который кто-то из партнеров забыл вынести, на самом деле могут касаться других проблем. Речь идет о дисбалансе нагрузки или отсутствия уважения.

Супруги должны разделять домашние обязанности, а не бросать все на плечи другого, и всегда помогать друг другу.

Семейный бюджет без обсуждения

Если финансовые вопросы останутся без обсуждения, особенно до брака, то это может привести к ссоре.

"Если вы собираетесь жениться, то обязательно поговорите с любимым/любимой о финансы: бюджет, кредит, расходы и т.д. Удивительно, но многие пары этого не делают, и через некоторое время у них возникают проблемы, которые разрушают семьи", – говорит психолог.

Клэр предлагает парам тратить 20-30 минут в неделю, обсуждая недельный бюджет, включая будущие счета и расходы.



Чаще общайтесь и обсуждайте проблемы в паре / Фото One love

Непонимание друг друга

Часто один человек в отношениях говорит комментарий или замечания (например, "Ты никогда не выкидываешь мусор"), что для них может быть пустяковым делом, а их партнеры считают это чем-то важным. Психологи отмечают, что игнорирование таких моментов может привести к огромным трещинам в фундаменте отношений.

"Человек, который почувствовал обиду от крохотного комментария, начинает чувствовать себя действительно разочарованным. Они поняли, что их партнер, возможно, классифицировал их дело как мелочное, но для них это было действительно значимо", – говорит Клэр. Чтобы избежать того, чтобы эти маленькие моменты становились большими проблемами, парам нужно больше общаться и связываться.

Разные подходы к воспитанию

Когда пары, имеющие подобные системы ценностей, решили родить детей, они часто конфликтуют о стилях воспитания, подходах к дисциплине и общих правилах, как они хотят воспитывать своих детей. Даже создание детской комнаты и выбор детского имени может привести к большим неприятностям.

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Лучше обсудите перед рождением малышей каким вы видите воспитание и найдите общее решение.

Проведение мало времени вместе

Если партнеры уделяют детям или работе определенное количество времени, то очевидно, что у них меньше времени остается друг на друга. Но крайне важно, чтобы пары находили время на семью.

Психологи рекомендуют супругам найти, как минимум, 20 – 30 минут времени на общение дома – желательно, когда дети спят. "Это не должно быть чем-то большим. Партнеры могут просто выпить вина вместе, посмотреть какой-нибудь фильм или почитать ту самую книгу", – советует эксперт. Главное – иметь немного времени друг для друга, ведь в противном случае пары могут удаляться.

Фоббинг

Более известный термин как выбор телефона вместо проведения времени с партнером. Это явно современная и довольно токсичная проблема. Да, телефон – это идеальный побег от стрессов реального мира. Но эмоциональная близость является огромным двигателем физической близости и здоровья отношений.

"Отложите телефоны, сядьте рядом, найдите время для близости (не обязательно сексуальной). Сейчас люди ложатся спать со своим телефоном, а не своим партнером. Но так не должно быть", – говорит Клэр.

Детское поведение во время ссоры

Часто партнеры во время ссоры называют свою половинку ленивой, глупой или ничтожной. Да, они потом извиняются, но такое детское поведение может иметь пагубное влияние на брак.

"Это обесценивает партнера и заставляет людей задумываться: "Ты на самом деле любишь меня?", "Ты будешь постоянно называть меня глупым/глупой?", "Как ты мог полюбить кого-то, кого считаешь ничтожным?", – считает Клэр. Это очень по-детски. Такие обиды нужно прекратить, как только они начинаются.

Избегание разговоров о сексе

Нормально, если пара имеет много секса в начале отношений, а позже становятся более товарищами друг для друга, поэтому реже занимаются любовью. По словам психолог, это естественно, что секс меняется в отношениях.

"Наш мозг начинает передавать больше окситоцина, который является гормоном привязанности. Это естественный переход, но иногда у пар могут возникать конфликты из – за этого", - рассказывает Клэр. Поэтому важно не игнорировали эту проблему. Секс – это важная часть любого счастливого брака, и говорить о нем важно. "Чем раньше в ваших отношениях вы сможете установить открытую линию общения, тем лучше", – добавляет эксперт.