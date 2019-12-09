8 признаков эмоционального насилия в семье

В отличие от физического насилия, эмоциональное насилие в семейных отношениях может быть более коварным, потому что оно часто является незамеченным даже для самих жертв.

Что такое эмоциональное насилие и как с ним бороться, рассказала психолог Ольга Мирошникова изданию "Сегодня".

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Она подчеркнула, что эмоциональное насилие имеет свои особенности, поскольку обычно оно связано с поведением, которое поначалу может восприниматься как забота.

Признаки эмоционального насилия в отношениях

Вы пытаетесь избежать разочарования партнера.

Ваш партнер использует газлайтинг.

Газлайтинг – это форма психологического насилия, главная задача которого – заставить человека сомневаться в адекватности своего восприятия окружающей действительности.

Это прием используется, чтобы поддерживать преимущество в отношениях: "Ты не можешь этого помнить", "Я никогда этого не говорил" или "Я никогда этого не делал".

Ваш партнер постоянно хочет знать, где вы находитесь и с кем.

На первый взгляд, вам может показаться это искренним беспокойством, но часто это является способом для эмоционального обидчика полностью контролировать ситуацию.



Партнер может контролировать каждый ваш шаг / Фото Good House

Ваш партнер говорит оскорбительные вещи о вас, замаскированные под "шутки".

Ваш партнер любит рассказывать о вас "смешные" истории: как вы плохо управляете деньгами, не умеете водить машину, и тому подобное. Затем, когда вы жалуетесь, он утверждает, что только шутил, а вы слишком чувствительны.

Вы извиняетесь, даже если знаете, что не сделали ничего плохого.

"Люди, которые подвергаются эмоциональному насилию, часто приходят к убеждению, что они глупые, невнимательные или эгоистичные, потому что их партнер часто обвиняет их в этом", – объясняет психолог.

Ирония в том, что он может заставить вас чувствовать вину за его плохое поведение. Например, он напился, потому что вы его "расстроили", или были "слишком ревнивы" из-за флирта с другим человеком.

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Ваш партнер умаляет ваши достижения.

Оскорбления и унизительные комментарии от него предназначены специально для того, чтобы обесценить ваши сильные стороны, которые могут угрожать авторитету вашего партнера, который хочет иметь власть и контроль в отношениях.

Ваш партнер отказывает в любви, сексе или деньгах, чтобы наказать вас.

В данном случае, именно отказ или отсутствие того, что человек заслуживает, делает отношения оскорбительными.



Мужчина может отказывать вам в любви / Фото "Женский мир"

Вам жаль вашего партнера, даже если он причинил вам боль.

Эмоциональные обидчики часто объясняют свое поведение детскими травмами или прошлым негативным опытом отношений и пытаются вызвать у вас чувство вины за свое поведение.