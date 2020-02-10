8 советов и хитростей, которые помогут укрепить любые отношения

Если в ваших отношениях "сладкий" период остался позади, то скорее всего в отношениях имеет место рутина. Так, ежедневные бытовые заботы, проблемы на работе и прочее иногда убивают отношения. К тому же, любые отношения требуют работы над ними, поэтому мы предлагаем вам несколько легких способов, которые помогут их укрепить.

Эксперт семейных отношений из США Чандрама Андерсон поделилась несколькими полезными советами и хитростями для пар, которые помогут укрепить отношения, передает издание Good House.

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Делайте то же, что и в начале отношений

Если вы находитесь в долгосрочных отношениях, то вы легко могли забыть, что держало вас вместе в начале отношений. Поэтому семейные терапевты предлагают парам вспомнить и реализовать то, что они делали в начале отношений, чтобы помочь сохранить свежесть.

"Люди в начале часто открыты и взволнованы. Когда отношения продолжаются долго, то влюбленные могут терять связь. Вернитесь к дням, когда вы часто говорили комплименты друг другу, делайте что-то новое и веселое, чтобы вернуть те волнения", – говорит Андерсон.

Помните, отношения требуют внимания

Это кажется очевидным, но отношения зависят от усилий, которые оба партнера постоянно вкладывают в них. Лучше делайте что-то важное друг для друга каждый день. Например, тот , кто первым приходит с работы домой, должен встретить другую/другого у дверей и обнять или поцеловать.

"Когда ты перестаешь прилагать усилия и делать эти мелочи постоянно, ты чувствуешь себя эмоционально отключенным", – добавила эксперт.

Создайте общие цели

Выберите три-пять самых важных пунктов, на которых следует сосредоточиться и идите к этому вместе. Сосредоточьтесь на привычных вещах, которые соответствуют вашим ценностям.

"Это не должно быть что-то сложное. Ваши цели могут касаться секса, верности, денег, семьи, дисциплины или щедрости – что для вас наиболее важно как для пары", – считает Андерсон.

Говорите о себе и своих чувствах

Парам важно как можно больше делиться своими чувствами и понимать, что происходит с их партнерами. Том Андерсон предлагает ежедневно давать личный "отчет про день".

"Это позволяет каждому услышать друг друга. Чувство и знание того, что чувствует ваш партнер в течение дня, приводит к связи между вами, которая впоследствии приведет к более крепким отношениям", – ответила психолог.

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Дайте себе минуту, чтобы остыть, когда вы расстроены

Всем нам известна поговорка "не ложись спать сердитым", но еще лучше – не говорить о серьезных вещах, когда злишься.

"Чем больше вы говорите на надоедливую тему, тем больше расстраиваетесь", – заверила Андерсон. Взамен она предлагает взять минутку, чтобы остыть, обдумать все и решить, как уменьшить стресс. Как только гнев рассеялся, вы можете спокойно обсудить данную тему.

Будьте открытыми, ваш партнер не может читать мысли

Это может вас удивить, но ваш партнер не всегда знает, что вы думаете и это не зависит от того, как долго вы встречаетесь. Поэтому иногда стоит говорить вслух о том, что вам нужно.

Психологи советуют просто информировать своего партнера о том, например, что вы слишком устали, чтобы приготовить ужин и вам нужна помощь.

Проведите время с людьми, которые поддерживают ваши отношения

Каждый должен иметь друзей вне своих отношений. Однако, важно, чтобы и люди поддерживали ваши отношения. Будьте рядом с теми, кто, как вам кажется, наиболее близок к вам.

"Ваш друг должен быть первым человеком, с которым Вы делитесь захватывающими частями отношений и приключений. Будьте осторожны к тем, кто подталкивает вас врать или скрывать что-то от своего партнера", – добавляет Андерсон.

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Имейте семейный бюджет

Не секрет, что разногласия с деньгами стоят за многими проблемами отношений. Вместо того, чтобы ждать, пока возникнут проблемы, обсудите различные правила для сдерживания финансовых разногласий.

"Ваше финансовое положение может быть хорошо сейчас, но вы должны заранее подумать и прийти к определенным условиям. Это может быть конкретный бюджет или конкретная сумма денег, о которой вы должны поговорить друг с другом, прежде чем совершать покупку", – подчеркнула эксперт.