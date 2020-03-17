8 важных вещей, которые должны делать все пары для крепких отношений

Отношения – это большая работа, и пара должна строить их на доверии, любви и общении. И хотя каждая пара имеет собственные потребности, есть некоторые основные правила, которых вы можете придерживаться каждый день, чтобы улучшить ваши отношения и сделать их крепче.

Все отношения нуждаются в любящем уходе и упорном труде, чтобы "процветать". По словам психологов, нужна практика и готовность быть уязвимыми к человеку, которого вы любите, пишет Yourtango.

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Ниже приведено 8 важных вещей, которые пары должны делать ради крепких и здоровых отношений.

Открыто общайтесь

Вы должны открыто и честно общаться друг с другом. Ведь скрытое общение может привести к пролемам в паре, так вы рассказываете другому человеку не все, а только то, что вы хотите, чтобы он знала.

К тому же, общение и связь – это то, насколько эмоционально близко вы чувствуете своего партнера.

Поймите, что у вас обоих разные потребности

Вам нужно договориться, чтобы удовлетворить ваши и индивидуальные потребности вашего партнера.

Некоторые пары будут создавать аргументы подсознательно, чтобы получить немного больше свободного времени. Ведь это позволяет им иметь собственное пространство.



Цените интересы и потребности своего партнера / Фото Unsplash

Поэтому спросите, что нужно вашему партнеру и говорите, чего хотите вы. Нормально, чтобы пары не имели одинаковых интересов и потребностей.

Не теряйте себя в отношениях

Вы можете потерять себя в отношениях. Это чаще встречается, когда пары женятся в молодости и не имеют полностью индивидуальности.

Зато здоровые отношения – это когда двое людей уважают то, что индивидуально заполняет их внутри. Почитайте книгу, посмотрите телевизор или, возможно, пообедайте с другом/подругой, и позвольте вашему партнеру сделать то же.

Проведите время вместе

Выделите время только для вас двоих и сделайте это приоритетом для вас обоих. Ходите на свидания не реже чем каждые две недели, чтобы не терять большую часть связи. Смысл в том, чтобы соединиться как пара.

Вместе идите к общим целям

Убедитесь, что вы оба на одной стороне, что в ваших отношениях у одного партнера нет власти или контроля, уважайте интересы друг друга.

Поддерживайте друг друга, помогайте и вместе идите к цели.

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Узнайте, какие языки любви вам обоим нужны

Каждый из нас по-своему выражает свою любовь к другому человеку. Вы знаете, как выразить свою любовь, но действительно ли именно это нужно вашему партнеру? Спросите его/ее мысли. Ведь для кого-то мавою любви могу быть физическое прикосновение, слова поддержки или благодарности, получения подарков, время вместе и тому подобное.

По статистике мужчины, как правило, хотят чувствовать благодарность от женщины, которые могут сделать ее счастливой. Зато женщины хотят чувствовать себя понятными и любимыми.



Находите время друг на друга / Фото Unsplash

Продемонстрируйте свое доверие и уважение друг к другу

Відчувати себе емоційно безпечно у відносинах дуже важливо. Кожен партнер повинен демонструвати взаємну повагу, гідність та довіру.

Якщо один партнер почуває себе ображеним, то інший повинен негайно вибачитися, навіть якщо вони не згодні з цим. Справа не в тому, хто винен, але варто показати взаємоповагу один до одного. Важливо намагатися зрозуміти перспективу іншої людини.

Помните, что отношения – это работа

"Если не поливать сад, то в нем (ваших отношениях, – "Семья 24") начнут расти сорняки", – говорят психологи. Поэтому найдите ваши сильные и слабые стороны в паре и совершенствуйте их.