8 вещей, которые делают все счастливые пары перед сном

Учитывая стресс и заботы повседневной жизни, некоторым парам трудно поддерживать хорошие отношения. Поэтому эксперты по вопросам отношений поделились некоторыми привычками для влюбленных, которые могут помочь изменить все.

По словам экспертов, именно эти 8 привычек, которые счастливые пары делают перед сном, поддерживают здоровые отношения, передает издание Inspirang Life.

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Вещи, которые делают все счастливые пары перед сном

Говорят друг другу "Я тебя люблю"

Несмотря на все проблемы дня, раздражение и другие вещи, которые пары чувствуют друг к другу, лучше приложите усилия и скажите любимому человеку, что любите ее/его. "Но не говорите эти слова просто так, чтобы сказать, стоит признаваться в любви с чувствами", – говорит психолог Райан Хоуз.

Ложатся спать одновременно, если это возможно

Многие влюбленные ложатся спать в разное время, даже проведя целый день в отдельности. Однако счастливые пары делают все наоборот – они стараются всегда ложиться спать вместе. "Это создает связь и предоставляет возможности для более интимных отношений", – добавляет эксперт Курт Смит.

Откладывают мобильные телефоны и другие устройства​

Мы живем в беспроводном мире, поэтому большую часть времени в паре занимает именно связь – разговоры по телефону, СМС-сообщения и т.д. Однако это время пары могли бы провести вместе, обнимаясь или разговаривая лично. По словам психологов, хуже всего – это когда ваш партнер говорит по телефону, а вы чувствуете, что он находится не рядом, а где-то в другом месте.

"Часто пары, которые осознают этот электронный "мир", создают общие правила, такие как "не брать телефон в руки после 21:00 вечера" и другие. Это действительно может способствовать тому, что влюбленные будут чувствовать себя ближе друг к другу в течение следующего дня", – ответил психолог Карри Кэрролл.

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Выделяют несколько минут, чтобы поблагодарить друг друга

Доказано, что благодарность оказывает положительное влияние на настроение и менталитет. Поэтому почему бы не делиться благодарностью друг с другом? Говорите "спасибо" за что-то конкретное, за то, что вы цените в любимом человеке или за позитив каждый день и тому подобное.

Они говорят о своих чувствах и дне

Самые счастливые пары регулярно обсуждают стрессовые ситуации в своей жизни и позволяют партнеру выговориться или выразить им проблемы. Поэтому проявляйте поддержку в отношениях и заботу о своем партнере.

"Ваш партнер склонен ценить такую ​​возможность и тот факт, что они чувствуют себя понятыми, позволяет им быть готовыми столкнуться со стрессами на следующий день", – добавляют эксперты.

Имеют здоровый сон

Хотя это не очень романтично, но, кроме обычных советов, как поцелуй на ночь и слов "Я тебя люблю", приятный сон способствует хорошему психическому здоровью, которое делает людей более эмоционально здоровыми и счастливыми.

"Если у вас проблемы со сном, обратитесь за профессиональной помощью к врачам и выработайте здоровую привычку сна", – подчеркнул терапевт Мишель Вайнер-Дэвис.