8 забавных фото, которые поймут только родители

Быть родителями – это переживать категорически новый спектр эмоций. Некоторые из них будут приятными, некоторые – не очень.

Издание BuzzFeed News сделали подборку того, как родители чувствуют себя в некоторые моменты своей жизни. Эти кадры заставят мам и пап плакать или смеяться, потому что только они понимают, как трудно воспитывать детей.

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Первая фотография показывает моральное состояние родителей, когда их малышей забрали родные на несколько часов. Ведь это огромное облегчение и это время – большое счастье для всех мам и пап, потому что они наконец-то могут хоть немного отдохнуть.



Когда дедушка и бабушка забрали детей на несколько часов

Второе фото описывает ситуацию, как родители принимают ванну с детьми. Ведь дети никогда не могут спокойно посидеть на месте - они обязательно должны обследовать всю территорию ванны и открыть все бутылки.

Принимать ванну с маленьким ребенком - это где вот так

Третье фото очень жизненное для родителей, имеющих двух детей. На фотографии изображено лицо человека, который смотрит в разные посторонние. Ведь за двумя детьми одновременно уследить практически невозможно.



Когда пытаешься следить за двумя детьми

Следующая фотография изображает отца, который кое-что забыл. Он не положил подарок вместо зуба, который выпал у ребенка. Дальше следует печальный момент, когда ребенок в ожидании заглянет под подушку, но зубная фея "забыла" прийти.



Когда ребенок просыпается, а папа вспомнил, что зубная фея "забыла" прийти

Пятый кадр о том, как выглядят детские маленькие ручки, и какие они на самом деле.



Как выглядят детские маленькие ручки

Следующее фото о том, как себя чувствует мама, когда закончила первую детскую поделку с блестками. Ведь вы, как и вся квартира, точно будете "сверкать" еще несколько дней.



Когда мама закончила детскую поделку с блестками

Еще одно фото описывает злость одного из родителей, когда они не могут дождаться помощи с ребенком от своего партнера. Ведь им тоже надо отдохнуть от малышей.



Когда достало, что партнер не помогает с ребенком

Последнее фото описывает реакцию родителей, когда их ребенок начинает капризничать в гостях. Все взрослые всегда боятся такой ситуации, ведь успокоить малыша очень трудно, а за его выходки может быть стыдно.



Когда видишь, как твой ребенок в гостях "выделывается"