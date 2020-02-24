8 забавных фото, которые поймут только родители
Быть родителями – это переживать категорически новый спектр эмоций. Некоторые из них будут приятными, некоторые – не очень.
Издание BuzzFeed News сделали подборку того, как родители чувствуют себя в некоторые моменты своей жизни. Эти кадры заставят мам и пап плакать или смеяться, потому что только они понимают, как трудно воспитывать детей.
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Первая фотография показывает моральное состояние родителей, когда их малышей забрали родные на несколько часов. Ведь это огромное облегчение и это время – большое счастье для всех мам и пап, потому что они наконец-то могут хоть немного отдохнуть.
Когда дедушка и бабушка забрали детей на несколько часов
Второе фото описывает ситуацию, как родители принимают ванну с детьми. Ведь дети никогда не могут спокойно посидеть на месте - они обязательно должны обследовать всю территорию ванны и открыть все бутылки.
Принимать ванну с маленьким ребенком - это где вот так
Третье фото очень жизненное для родителей, имеющих двух детей. На фотографии изображено лицо человека, который смотрит в разные посторонние. Ведь за двумя детьми одновременно уследить практически невозможно.
Когда пытаешься следить за двумя детьми
Следующая фотография изображает отца, который кое-что забыл. Он не положил подарок вместо зуба, который выпал у ребенка. Дальше следует печальный момент, когда ребенок в ожидании заглянет под подушку, но зубная фея "забыла" прийти.
Когда ребенок просыпается, а папа вспомнил, что зубная фея "забыла" прийти
Пятый кадр о том, как выглядят детские маленькие ручки, и какие они на самом деле.
Как выглядят детские маленькие ручки
Следующее фото о том, как себя чувствует мама, когда закончила первую детскую поделку с блестками. Ведь вы, как и вся квартира, точно будете "сверкать" еще несколько дней.
Когда мама закончила детскую поделку с блестками
Еще одно фото описывает злость одного из родителей, когда они не могут дождаться помощи с ребенком от своего партнера. Ведь им тоже надо отдохнуть от малышей.
Когда достало, что партнер не помогает с ребенком
Последнее фото описывает реакцию родителей, когда их ребенок начинает капризничать в гостях. Все взрослые всегда боятся такой ситуации, ведь успокоить малыша очень трудно, а за его выходки может быть стыдно.
Когда видишь, как твой ребенок в гостях "выделывается"