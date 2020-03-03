8 жизненных навыков, которым нужно научить ребенка до 10 лет

Дети с раннего возраста начинают разбираться в современном высокотехнологичном мире, однако из-за этого они могут не научиться обычным практическим навыкам, которые так необходимы в жизни каждого человека.

Так, исследование компании AVG Technologies выявило, что 58% 3-5-летних детей в США могут легко ориентироваться в смартфоне, но лишь менее одного из шести (15% детей) могут сделать себе завтрак.

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Поэтому издание Parents опубликовало перечень жизненных навыков, которым вы должны научить вашего малыша до 10 лет, чтобы он/она стали самостоятельными.

Что должен уметь ребенок до 10 лет

Стирать одежду

Очень многие подростки, когда идут в колледж, не имеют ни малейшего понятия, как почистить одежду. Поэтому не позволяйте вашему ребенку стать одним из них. Начните обучать своего малыша, когда ему около 6 лет.

Покажите, как правильно стирать одежду, нижнее белье и чистить обувь. Кроме того, стоит научить ребенка пользоваться стиральной машинкой.

Пересаживать вазоны

Много дошкольников учат сажать семена цветов или пересаживать вазоны в классе. Поэтому лучше сделать это заранее и показать ребенку это дома.

Попросите своего ребенка выкопать яму и посадить туда рассаду. Также расскажите, что растение стоит часто поливать водой, чтобы оно росло.



Заинтересуйте ребенка пересаживать вазоны / Фото Unsplash

Заворачивать подарки

Ваш ребенок к 10 годам уже должен любить дарить подарки, а ведь заворачивать пакеты – это тоже весело. Дошкольники могут помочь вырезать бумагу и наклеить ленту вокруг подарка. Поверьте, этот навык им точно нужен будет в жизни.

Написать письмо

Малыши могут продиктовать письмо члену семьи (а самому дополнить его рисунками), прикрепить штамп и кинуть его в почтовый ящик. Научите ребенка старшего возраста, как подписать конверт и написать письмо: дата, приветствие ("уважаемый..."), основная часть и подпись.

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Готовить легкие блюда

Предложите ребенку помочь приготовить себе еду. Дайте ему определенную работу и расскажите, что он должен делать. Это может быть что-то очень простое. К примеру, йогурт с фруктами – это хороший первый завтрак.

Учите детей от 5 лет и старше, как приготовить бутерброды и коктейли. Примерно в возрасте от 7 до 8 лет ваш ребенок может попробовать делать тосты или приготовить простой салат. До 10 лет дети могут использовать плиту или гриль, но будьте рядом и следите за безопасностью.

Ориентироваться в пространстве

Если вы когда-нибудь бродили, следуя GPS-навигатору, то вы знаете, почему уметь читать карту очень важно. Эти занятия формируют навыки навигации вашего ребенка:

Охота за сокровищами

Карты кажутся скучными, пока вы не используете их для поиска сокровищ, к примеру. Спрячьте игрушки в своем дворе, а затем нарисуйте простой эскиз, чтобы обозначить их расположение. Покажите вашему 3- или 4-летнему ребенку, как предметы на карте соответствуют объектам, и пусть он их найдет.



Ребенок должен уметь "читать" карту / Фото Unsplash

Попросите его провести путь

Зоопарки, музеи и тематические парки имеют разноцветные карты, которые легко читаются. Попросите своего дошкольника проследить путь на территории и бросьте вызов малышу, чтобы он перешел от точки А до точки В, где вы его будете ждать.

Лечить раны

Научите ребенка с раннего возраста не пугаться, когда он видит кровь. Отвлеките его от боли и покажите, как остановить кровотечение и промыть рану. Кроме того, можете показать, как помазать поврежденную часть тела антибактериальной мазью и нанести повязку.

Убирать комнату

Наиболее удобным для формирования этой полезной привычки является возраст от 1,5 до 3 лет. Будет хорошо, если уборка в комнате станет неким ритуалом перед сном или после занятий.

Сначала стоит помочь малышам с этим. Разделите с ребенком комнату на квадраты и убирайте по квадрату в день, или определите для каждой вещи свое место.