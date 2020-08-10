Тысячи пенсионеров во всем мире умерли из-за коронавируса. Поэтому, когда 90-летняя Лоретта Бовен попала в больницу, ее муж сильно переживал. И после нескольких дней лечения кишечника и отрицательного теста на COVID-19 женщина вернулась домой, а видео, сделанное в момент ее приезда, растрогало сеть.

История жизни американских супругов Бовенов длится более 7 десятилетий и вдохновляет многих жителей маленького городка Джесуп, что в штате Джорджия. Дэвид и Лоретта демонстрируют идиллию и являются неразлучными. Поэтому госпитализация пенсионерки встревожила не только ее мужа, но и всех соседей, о чем рассказала ее внучка Криста Кэллум в Инстаграме.

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За несколько дней Лоретту Бовен обследовали в местном госпитале, где есть и больные коронавирусом. Поэтому родственники боялись, что ослабленный иммунитет женщины из-за возможного рака может пропустить COVID-19.

Мы все начали молиться. Если вы знаете моего дедушку, то знаете, что он молится каждый вечер. В течение этого времени он ходил в церковь и часами молился,

– рассказала Криста.

И чудо таки случилось: врачи не подтвердили подозрений относительно онкозаболевания и после отрицательного теста на коронавирус выписали Лоретту Бовен из больницы. Ее муж Дэвид неутомимо ждал любимую на крыльце и когда она уже вышла из авто, не сдерживал своих слез. После объятий 90-летняя пара вернулась в дом.

"Причина, по которой я хотела, чтобы это видео увидели в сети – это то, что мои бабушка и дедушка даже после десятилетий брака сохранили сильные чувства друг к другу. Как и ранее, у них особая прочная связь, что видно на видео", – добавила она.