93-летняя бабушка и ее внук делают эффектные фото в забавных костюмах: захватывающие кадры
Очень веселые и необычные отношения зародились между 93-летней бабушкой Каной и ее 27-летним внуком Россом Смитом. Этот дуэт стал уже популярным в интернете и продолжает удивлять своих поклонников новыми и забавными фото.
А началось все с тех времен, когда более 6 лет назад во время пребывания в колледже Росс начал снимать короткие вайны (смешные видео), передает издание Bored Panda.
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Одно из таких видео, где его бабушка забирает баскетбольный мяч, стало вирусным в интернете. Тогда внук увидел потенциал у своей бабушки, поэтому они стали дуэтом и вместе начали делать веселые видео и фотосессии.
Забавные фото бабушки и ее внука
Бабушка с внуком оделись героями из фильма Marvel
Внук-"лесоруб" и бабушка-"елка"
Бабушка в виде запеченной курицы на праздничном столе
Поклонники отмечают, что из этого фото может получиться замечательная рождественская открытка
Бабушка с внуком в виде сами видите чего
Смешное фото бабушки и внука в ролях сказочных героев
Яркие бабушка и внук подготовились к Пасхе
Бабушка и внук надели специальные футболки для визита в музей
На фото внук "охотится" за бабушкой
Бабушка и внук готовы выйти на поле для игры
Бабушка и внук в веселых рождественских костюмах
Бабушка и внук на римских боях
Интересный дуэт в мексиканском стиле
Бабушка и внук даже попробовали себя героями мультика
Бабушка и внук в виде пиццы
На фото внук-кролик и бабушка-цыпленок
Бабушка и внук сделали фото с празднования Хеллоуина
Все фото – с сайта Bored Panda.