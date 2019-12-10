93-летняя бабушка и ее внук делают эффектные фото в забавных костюмах: захватывающие кадры

Очень веселые и необычные отношения зародились между 93-летней бабушкой Каной и ее 27-летним внуком Россом Смитом. Этот дуэт стал уже популярным в интернете и продолжает удивлять своих поклонников новыми и забавными фото.

А началось все с тех времен, когда более 6 лет назад во время пребывания в колледже Росс начал снимать короткие вайны (смешные видео), передает издание Bored Panda.

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Одно из таких видео, где его бабушка забирает баскетбольный мяч, стало вирусным в интернете. Тогда внук увидел потенциал у своей бабушки, поэтому они стали дуэтом и вместе начали делать веселые видео и фотосессии.

Забавные фото бабушки и ее внука



Бабушка с внуком оделись героями из фильма Marvel



Внук-"лесоруб" и бабушка-"елка"



Бабушка в виде запеченной курицы на праздничном столе

Поклонники отмечают, что из этого фото может получиться замечательная рождественская открытка



Бабушка с внуком в виде сами видите чего



Смешное фото бабушки и внука в ролях сказочных героев



Яркие бабушка и внук подготовились к Пасхе



Бабушка и внук надели специальные футболки для визита в музей



На фото внук "охотится" за бабушкой



Бабушка и внук готовы выйти на поле для игры



Бабушка и внук в веселых рождественских костюмах



Бабушка и внук на римских боях

Интересный дуэт в мексиканском стиле



Бабушка и внук даже попробовали себя героями мультика



Бабушка и внук в виде пиццы



На фото внук-кролик и бабушка-цыпленок



Бабушка и внук сделали фото с празднования Хеллоуина

Все фото – с сайта Bored Panda.