93-летняя бабушка и ее внук делают эффектные фото в забавных костюмах: захватывающие кадры

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Бабушка и ее внук / Bored Panda

Очень веселые и необычные отношения зародились между 93-летней бабушкой Каной и ее 27-летним внуком Россом Смитом. Этот дуэт стал уже популярным в интернете и продолжает удивлять своих поклонников новыми и забавными фото.

А началось все с тех времен, когда более 6 лет назад во время пребывания в колледже Росс начал снимать короткие вайны (смешные видео), передает издание Bored Panda.

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Одно из таких видео, где его бабушка забирает баскетбольный мяч, стало вирусным в интернете. Тогда внук увидел потенциал у своей бабушки, поэтому они стали дуэтом и вместе начали делать веселые видео и фотосессии.

Забавные фото бабушки и ее внука

Бабуся з онуком
Бабушка с внуком оделись героями из фильма Marvel

Онук з бабусею
Внук-"лесоруб" и бабушка-"елка"

Онук і бабуся
Бабушка в виде запеченной курицы на праздничном столе

Поклонники отмечают, что из этого фото может получиться замечательная рождественская открытка

Бабуся з онуком
Бабушка с внуком в виде сами видите чего

Бабуся з онуком
Смешное фото бабушки и внука в ролях сказочных героев

Онук з бабусею
Яркие бабушка и внук подготовились к Пасхе

Бабуся та онук
Бабушка и внук надели специальные футболки для визита в музей

Онук
На фото внук "охотится" за бабушкой

Бабуся та онук
Бабушка и внук готовы выйти на поле для игры

Бабуся та онук
Бабушка и внук в веселых рождественских костюмах

Бабуся та онук
Бабушка и внук на римских боях

Цікавий дует у мексиканському стиліИнтересный дуэт в мексиканском стиле

Бабуся та онук
Бабушка и внук даже попробовали себя героями мультика

Бабуся та онук у вигляді піци
Бабушка и внук в виде пиццы

На фото онук-кролик та бабуся-курча
На фото внук-кролик и бабушка-цыпленок

Бабуся та онук зробили фото до святкування Геловіну
Бабушка и внук сделали фото с празднования Хеллоуина

Все фото – с сайта Bored Panda.

Автор: Мария Бондар
Теги: Семья Родители и дети Фото дня
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