93-летняя бабушка придумала способ пополнить запасы пива на карантине и ее план сработал

93-летняя американка Олив Веронесси из штата Пенсильвания написала плакат о помощи. У бабушки на самоизоляции закончилось пиво и она попросила пополнить ее запасы. Так, она получила 120 банок пива.

Пила она всего по баночке пива в день, но карантин затянулся, и бабушка не смогла обновить запасы, потому что должна соблюдать правила. Поэтому Олив сама написала плакат, где было написано: "Мне нужно больше пива".

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Про бабушку написали локальные СМИ, и это стало вирусным. В результате на эту просьбу наткнулась компания Coors, которая решила отправить бабушке необходимые запасы.

"Когда мы увидели сообщение Олив, мы поняли, что обязаны ухватиться за этот шанс, чтобы поблагодарить настоящую фанатку Coors Light и человека, который подарил нам улыбки во время этой пандемии", – сказал спикер компании Молсона Курс.

Поэтому, Олив получила 10 упаковок по 12 банок пива. В компании добавили, что как только у нее закончатся и эти запасы, они отправят ей еще одну партию.