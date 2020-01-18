9 общих черт, которые должна иметь каждая счастливая семейная пара

Абсолютно одинаковых браков не существует, но есть вещи, которые обязательно должны быть в каждой счастливой и довольной семейной паре. В частности, ощущение безопасности и защищенности, заботы и, конечно же, любовь.

Брачный тренер и психолог Лесли Доарес предложила 9 общих черт, которые должны присутствовать в счастливых парах, передает издание Brides.

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Общие черты для семейных пар

Готовность уступать друг другу

По словам Доарес, одной из самых сложных задач любого брака является понимание, что вы – разные люди с разным отношением к определенным вещам. В нездоровых браках супруги дают друг другу неограниченное пространство, чтобы заниматься каждый своими делами, зато счастливые супруги учатся как уступать друг другу в незначительных вещах, чтобы вместе строить что-то важное для обоих.

Говорить "да" чаще "нет"

Бесспорно, за вами всегда остается право сказать "нет", но счастливые супруги стараются как можно чаще говорить друг другу "да". Это создает ощущение того, что вы одна команда и имеете общую цель. Поэтому старайтесь избегать слова "нет", когда это возможно.

Готовность не зацикливаться на маленьких проблемах

Счастливые семьи по пустякам не ссорятся и не шумят. Они стараются не замечать маленькие проблемы или неприятные вещи, потому что понимают, что это не так важно для вашего будущего.

Ведь если вы постоянно концентрируете внимание на таких вещах, то создаете негативную атмосферу, наполненную раздражительностью. Со временем это настроение может стать постоянным и превратить хорошие отношения в несчастливые.

Открытость и искренность

Быть честным не всегда легко, но в счастливых браках откровенность – это норма. В частности, честно рассказываете, где вы находитесь, что вы чувствуете, что хотите или планируете.

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Вы можете называть неискренность обереганием чувств другого, но это может навредить вашим отношениям в будущем. Ведь истинная близость предполагает отсутствие секретов, а брак является примером настоящей близости двух людей.

Дружба

Вы должны быть хорошими друзьями друг для друга: смеяться над шутками любимых, иметь общие вкусы на некоторые вещи и чувствовать себя легко и непринужденно, проводя время вместе.



Дружба в паре очень важна / Фото Unsplash

Умение быть великодушным

Счастливые супруги всегда поддерживают друг друга и дают огромный кредит доверия. Счастливые пары видят друг в друге только хорошее, и чаще всего их ожидания оправдываются.

Готовность совместно бороться с трудностями

Все супруги сталкиваются с определенными трудностями. Разница только в том, как они с ними борются. Нормально, когда пара выступает как одна команда и совместными усилиями пытается решить сложную задачу. Главное – не бросать своего близкого человека наедине с его проблемой.

Взаимная удовлетворенность интимной жизнью

Секс – это не просто физическое удовольствие. В здоровых и счастливых браках регулярная половая жизнь, что формирует очень прочную связь между двумя людьми. Потому что если кого-то не устраивает качество или частота – это приводит к появлению недовольства и разочарования.

Интеллектуальная близость

Семейная пара должна быть парой как в спальне, так и за ее пределами. Интеллектуальная совместимость очень важна для крепкого брака. Когда она присутствует в отношениях, любящие люди постоянно поддерживают интересные идеи друг друга, вдохновляют на новые достижения и успехи, и им никогда не будет скучно вместе.