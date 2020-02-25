Все мамы и папы очень хотят научиться быть хорошими родителями, которые воспитывают здоровых и счастливых детей. Но иногда они бессознательно делают ошибки, которые только вредят малышам.

Часто ваши привычки или даже лучшие намерения могут создать проблемы для ваших детей, хотя вы можете этого даже не осознавать, пишет издание Yourtango.

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9 ошибок, которые чаще всего делают все родители

Если родители повторяют эти ошибки на протяжении многих лет, то это может нанести детям психический или физический вред в будущем. Поэтому, если вы хотите быть хорошими родителями, то вот 9 худших и самых распространенных ошибок, которые следует избегать.

Вы не заботитесь о себе

Вы не можете быть хорошим отцом и эффективно воспитывать своих детей, если вы истощены, обессилены, возмущены или выгорели. Позаботьтесь о своем теле и состояние души, а потом помогите в этом малышам.

Поверьте, это не эгоистично, это важно для хорошего воспитания на длинном пути отцовства.

Вы не даете детям чувствовать различные эмоции

Не делайте ошибки, пытаясь скрыть все свои проблемы. Позвольте детям почувствовать радугу эмоций, в том числе грусть, неуверенность в себе и разочарование, чтобы они научились справляться с этим и уметь создавать свое собственное счастье.

Ведь счастье нельзя подарить ребенку. Малыши становятся счастливыми взрослыми, когда овладевают полезными навыками, становятся устойчивыми и учатся доверять себе. Настоящее счастье приходит изнутри.

Думаете, что одаренности в чем будет достаточно

Не стоит воспитывать детей и поощрять их в деле только в одной области. Ведь, к примеру, травма может испортить спортивную или музыкальную карьеру. Поэтому детям нужно иметь разные силы, которые помогут в будущем.

Не позволяете детям скучать

Скука может быть основой для творчества и решения проблем. Дети, которые слишком перепланировывают свой график, смогут избежать неприятностей. К тому же, скука стимулирует воображение у малышей и заставляет искать способы, чтобы развлечь себя.

Исследования показывают, что для психического здоровья очень важно позволять нашему разуму блуждать, а не фокусироваться на любых занятиях.

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Защищаете детей от последствий

Часто родители говорят, что мудрость приходит через опыт. Стоит позволять детям чувствовать потерю, боль и разочарование, потому что это поможет им прийти к определенным результатам.

Возможно, вы хотите быть хорошими родителями и защищаете малышей от чувств боли или разочарования, но эти "уроки" они должны сами понять.

Оправдываетесь за детей

Оправдания вроде "Он/она не хотела это сделать", "Он/она чувствует себя плохо" и т.д. могут легко превратиться в фразы от малышей: "Это не моя вина".

Помните, что если вы оправдываете своего ребенка, он не научится брать ответственность за свои действия. Поэтому прекратите это делать, пусть ребенок осознает последствия своих действий.

Не позволяете детям делать задания, не соответствующие их возрасту

От стирки до откидания снега – детям нужно понемногу учиться выполнять различные задачи. Минимизация обязанностей ребенка не в их интересах.

Дети, которые выходят из дома с навыками, такими как умение готовить есть, убирать, отстаивать свое мнение и т.д. смогут легче перейти во взрослую жизнь.

Не даете детям выбора

Неправильные решения можно оправдать, но нерешительность точно будет не на руку вашим детям в будущем. Лучше воспитывайте здоровые навыки принятия решений у малышей, избегая этой ошибки.

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Перенапрягайте детей

Детям нужны ограничения, ведь плохо, если вы будете выполнять все прихоти малышей. Ведь дети, у которых нет границ, чувствуют себя вне контроля.

Умейте сказать "нет". Малышам нужны ограничения, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Прекратите делать эти распространенные ошибки родителей и это даст вашим детям лучшие шансы стать успешными взрослыми.