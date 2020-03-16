Актуально для всех: мама придумала полезный график на день для детей на период карантина

Поскольку коронавирус Covid-19 продолжает распространяться по всему миру, чиновники призывают всех людей самоизолироваться и работать удаленно ради безопасности. К тому же, все учебные заведения закрыли на карантин. Поэтому родители ищут различные способы, которые помогли бы уберечь своих чад от этого вируса.

Так, одна мама придумала полезный распорядок дня для детей, который обезопасит их от заболевания.

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Мама и фотограф Джессика Макхэйл поделилась в фейсбуке удобным расписанием дня своей семьи во время распространения коронавируса.

Отметим, что женщина не является медицинским работником или педагогом, но люди начали пользоваться ее таблицей и делиться ею с друзьями, ведь этот график состоит из лучших методов, которых следует придерживаться во время пандемии.

Так, Макхэйл запланировала семейные прогулки утром и после обеда и включила блоки творческого времени. Она также предлагает ежедневно протирать и дезинфицировать все ручки, столы и стулья дома.

Вот график дня для детей на время карантина

9:00 – 10:00 Пробуждение (дети также должны съесть завтрак, застелить кровать и сложить грязную одежду в корзину с бельем).

10:00 – 11:00 Утренняя прогулка (семья гуляет с собакой, также можно произвести зарядку).

11:00 – 12:00 Творческое время (дети с родителями могут поиграть в любимые игры, порисовать, послушать музыку, приготовить пирог, потанцевать и тому подобное).

12:00 Обед



Не забывайте давать детям больше овощей и фруктов / Фото Tochka.net

12:30 Будничная работа (протереть столы и стулья на кухне, протереть все дверные ручки и ручки мебели, протереть ванную комнату (полочки, туалет, ванну, умывальник).

13:00 – 14:30 Тихий час (чтение книг, складывание пазлов, короткий обеденный сон).

14:30 – 16:00 Время обучения (изучение школьных предметов, разрешается также пользоваться смартфонами, обучающие видео)

16:00 – 17:00 Свежий воздух (прогулка с собакой, игры на улице, катание на велосипедах).

17:00 – 18:00 Ужин

18:00-20:00 Время телевидения (дети могут посмотреть любимые телепередачи или мультики).

20:00 – 21:00 Время спать (дети могут готовиться ко сну (идти в душ, чистить зубы, читать сказки на ночь, ложиться спать).

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По данным Центров контроля заболеваний, "один из способов сохранить контроль и помочь детям научиться – это создать структуру с помощью последовательных процедур и правил. Ведь именно правила учат детей, что правильно, а что нет.

Поэтому, публикация Джессики помогает многим семьям знать, что они могут сделать, чтобы уберечься от коронавируса.

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