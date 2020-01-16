Американка бесплатно делает прически и макияж бездомным женщинам: фото перевоплощений

Жительница Лос-Анджелеса Ширли Рейнс основала некоммерческую организацию, которая помогает бездомным женщинам быть красивыми и уверенными в себе. Но, кроме новой прически и макияжа, посетители могут получить бесплатное питание, душ, косметические средства и средства для ухода за собой.

Так, каждую субботу стилист помогает более 800 бездомным в Скида-роу – это район, где проживает наибольшее количество бездомных США на сегодня (более половины всего района не имеют дома).

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Необычный салон быстро стал популярным. Сначала Ширли работала сама, но потом ей пришлось пригласить команду помощников.

Интересно, что сама Ширли Рейнс выросла в плохом районе. Она еще с раннего детства знала людей, живущих в подобных местах. Детство женщины тоже не было легким, но, повзрослев, она получила настоящий удар судьбы. Женщина потеряла своего ребенка, которого очень любила. С тех пор она решила полностью изменить свою жизнь и делать счастливее тех, кому еще хуже, чем ей самой.

Поэтому Ширли вышла на улицу и начала кормить бездомных. Но они обращали внимание больше на цвет ее волос, чем на еду. Так женщина поняла, что даже бездомные хотят выглядеть красиво, потому что они интересуются прическами и макияжем. Через некоторое время женщина открыла свой передвижной салон.

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Ширли Рейнс основала организацию под названием "Красота для улиц". Каждую неделю она вместе с командой отправляется в соответствующие районы города для помощи сотням бездомных.

Благотворительная организация предоставляет еду, делает окрашивание волос, создает макияж всем желающим, у которых нет возможности заплатить за это. Такие обычные и простые вещи, как теплый душ и макияж помогают придать человеку уверенности в себе и повышают самооценку. К тому же, Ширли делает бездомным женщинам бесплатно сложные прически – косички афро, модные стрижки, красит волосы в разные цвета.

Смотрите фото бездомных женщин после окрашивания и причесок

Каждый раз, когда бездомные видят себя в зеркале, они начинают чувствовать себя лучше, что приводит к большей уверенности в себе, и, следовательно, к улучшению их жизни.

Смотрите видео, как проходит день в салоне красоты от Ширли