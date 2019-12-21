Американские ученые выяснили, в чем секрет длительных отношений

Часто супругам удается прожить счастливую жизнь и даже состариться вместе. Как им это удается? Для этого, как показывают исследования, нужно доверять, чаще смеяться и искренне любить друг друга.

Новое исследование американских ученых по психологии раскрыло секрет вечной любви.

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Исследование, проведенное Калифорнийским университетом, выяснило принципы отношений пожилых пар, которые прожили вместе более 15 лет.

Результаты показывают, что длительные партнерские отношения могут привести к здоровью и благополучию, а их успех можно предусмотреть в определенных видах поведения. Как?

Важно доверять

Если вы остаетесь со своим партнером даже во время различных проблем, то вы будете вознаграждены единением и благополучием. Ведь с годами пары становятся все более дружелюбными, часто поддерживают друг друга и лучше слушают друг друга. Взамен гнева и презрения, как и взаимной критики, становится все меньше.

Юмор как ключ к вечной любви

Пары, которые были вместе в течение десятилетий, чаще смеются. К тому же, одинаковое чувство юмора может стать ключевым элементом формулы любви. И помните, что вы не должны всегда относиться ко всему в отношениях серьезно.

Длинная любовь – защита от депрессии и тревоги

О таких результатах исследования заявил профессор психологии Роберт Левенсон.

"Наши результаты проливают свет на один из самых больших парадоксов последнего периода жизни. Несмотря на потерю друзей и семьи, старики в стабильных браках счастливы и реже страдают от депрессии и тревоги", – написал он.