Запах любимого человека может улучшить сон: исследование

Ощущение запаха – это очень мощное и недооцененное чувство, которое может переживать человек. Исследование показывает, что аромат вашей второй половинки может заставить вас быстрее заснуть.

Исследователи проанализировали данные от более 150 участников, находящихся в длительных отношениях. Каждый участник получил две отдельные футболки и должен был спать с каждой из них две ночи. Одна футболка была чистой, а другая – имела запах партнера, который носил ее в течение 24 часов.

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Результаты показали, что при наличии аромата своего партнера участники быстрее засыпали и имели высокое качество сна. Автор исследования Марлиза Хофер, рассказала, что "этот эффект похож на тот, который заметен от добавки мелатонина".

Интересным фактором исследования было то, что участники не осознавали, в какой футболке они спят в определенную ночь, и даже пытались догадаться, спали они в футболке своего партнера или нет.

"Один из самых удивительных выводов – это то, как аромат романтического партнера может улучшить качество сна даже вне нашего сознания. Данные исследования показали, что участники испытывали меньше пробуждений или плохих снов, когда чувствовали запах своих партнеров, даже не осознавая этого", – отметила исследовательница.

А все потому, что присутствие партнера успокаивает, расслабляет и, как было показано, дает человеку ощущение безопасности.