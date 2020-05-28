Бабушка с дедушкой подбирают одинаковые костюмы и исполняют популярные танцы в TikTok: видео
Социальная сеть TikTok во время карантина начала пользоваться огромной популярностью. Люди, чтобы хоть как-то развлечься дома, начали публиковать различные видео своих танцев. Так сделала и пара пенсионеров, которые поражают не только своими танцевальными движениями, но и тем, как умело подбирают наряды для каждого видео.
Супружеская пара уже повторила много популярных танцев, которые опубликовала в своем профиле в Тиктоке. И эти видео быстро стали популярными, ведь очень нравятся пользователям соцсети. На супружескую пару уже подписалось почти 90 тысяч человек.
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Делать видео своих танцев бабушку и дедушку вдохновили их внучки Пейдж и Оливия. Поэтому теперь пара самостоятельно изучает танцевальные движения, снимает видео, а затем загружает их в соцсеть. Ролики пары пользуются большой популярностью, а одно из них набрало более 13 миллионов просмотров.
Под некоторыми видео их внучки написали, насколько они гордятся своими бабушкой и дедушкой. "Ох!! Мне нравится, у меня лучшие бабушка и дедушка", – написала Пейдж в комментариях к одному видео. Оливия добавила в комментариях в другому: "Это мои бабушка и дедушка! Спасибо, что показали им свою любовь, они оба в восторге и быстрее хотят опубликовать новые видео".
Посмотрите эти волшебные видео пары, которые к своим танцам подбирает одинаковые наряды:
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