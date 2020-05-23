Бабушка снялась в сексуальной фотосессии в ванной с пряжей: эффектные фото и реакция мужа

Бабушка попросила свою дочь-фотографа Саманту сделать фотографии, которые потом можно подарить мужу на именины. Однако девушка решила устроить для бабушки сексуальную фотосессию в ванной с принадлежностями для вязания. Фото получились действительно уникальными, как и реакция мужа.

Бабушка Лиза хотела себе красивый портрет, который бы подошел на подарок. Но ее дочь, которая имеет отличное чувство юмора и опыт в фото в стиле будуар (это вид фотосессии, нацеленный на раскрытие женственности и сохранение индивидуальных черт человека) решила предложить маме именно такую ​​фотосессию, пишет издание Good House.

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"Моя мама на самом деле очень скромная. Поэтому когда я сказала, что она должна делать будуар-съемку, чтобы она увидела, чем я зарабатываю на жизнь, она пошутила: "Только в ванне, полной пряжи", думая, что я этого не сделаю", – рассказала Саманта.

Фото получились действительно эффектными и красивыми. Вы только посмотрите.

Смотрите, какие фото получились после сексуальной фотосессии

А теперь посмотрите на реакцию мужа, который получил эти фото в подарок. Так, Майк был озадачен и удивлен, увидев фотографии своей любимой.

Реакция мужчины на фото жены:

"Родители никогда на самом деле не позволяли мне фотографировать их. Я чувствую, что это был интересный опыт связи между моей мамой и мной, потому что она увидела меня в моей стихии, и я сделала несколько действительно хороших кадров между перерывами на смех", – добавила Саманта.