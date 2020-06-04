Девушка из Бразилии решила снять популярное в ТикТок видео со своей 72-летней бабушкой, где они меняются одеждой. Но оно быстро стало вирусным и привлекло внимание многих людей, ведь харизматичная бабушка затмила собой молодую внучку.

Мариана Матос выбрала для видеоролика в инстаграме соблазнительное боди из кожаных ремней, а бабушка надела кофту с юбкой.

Интересно! Бабушка снялась в сексуальной фотосессии в ванне с пряжей: эффектные фото и реакция мужа

Однако после выключения света (так всегда делается в этом челлендже Flip the Switch) бабушка с внучкой поменялись образами. Видео получилось очень эффектным, потому что всего за неделю собрало почти 500 тысяч просмотров.

Пользователи соцсети начали писать в комментариях, что на свой возраст бабушка Марианны выглядит просто великолепно, а ее уверенности в себе может позавидовать каждый.

Впоследствии выяснилось, что блогер регулярно снимается в довольно откровенных фотосессиях.

А ее бабушка тоже не стесняется предстать перед камерой в откровенном купальнике. И своими крутыми фотографиями пожилая женщина поражает поклонников в соцсети.

Смотрите фото харизматичной бабушки: