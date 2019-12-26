Бабушка бы такого не допустила: 10 проблем современного воспитания

Тема воспитания настолько глубока и неоднозначна, что ее можно обсуждать бесконечно. Для каждого поколения характерны свои детские воспоминания в уходе за малышами. Если когда-то было привычным патриархальное воспитание, то сейчас к детям относятся с трепетом и стараются обеспечить им максимум свободы. Так с какими же проблемами столкнулись современные родители?

Молодые родители часто пользуются правилами воспитания детей от своих мам и бабушек, передает издание AdMe. Но некоторые мамы и папы все же пересмотрели свое видение в уходе за детьми, что может принести малышу вред.

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Раннее использование косметики

Бесспорно, девочки красились тайком маминой помадой в далеком детстве, но современные леди теперь наводят "марафет" перед школой или прогулкой с подружками.

Согласно исследованию, в США больше половины детей в возрасте от 12 до 14 лет пользуются косметикой (чаще всего – карандашами для глаз и бровей и тушью), из них 10% даже красят волосы. Вспомните свое детство: в 14 лет за косметику и высокие каблуки завуч мог сделать выговор.



Сейчас девочки начинают краситься в 13 лет / Фото fashion

Почему не стоит позволять маленьким девочкам краситься? Во-первых, это вредно для кожи. А во-вторых, девочка может получить так называемый синдром принцессы: склонность к театральному поведению, убежденность в собственной исключительности и, как следствие, потребительское отношение к жизни.

Потакание каждому капризу

Новая игрушка уже, а не на День рождения или на Новый год, в школу – в брендовых вещах и с модной стрижкой? Современные родители ничего не жалеют для своих чад. "Главное – быть не хуже других и подарить счастливое детство", – считают родители, которые слишком много тратят на ребенка.

Потому что из-за таких действий родителей из ребенка может вырасти человек, который не умеет распоряжаться финансами и будет концентрироваться исключительно на материальном аспекте жизни.

Отдых за границей до 3 лет

Вы, наверное, не раз замечали, что на курортах и в любимых туристами городах отдыхает много семей с младенцами. Однако такие поездки могут вызвать стресс, особенно на этапе подготовки, потому что отпуск с маленькими детьми требует детального планирования.

А если учитывать еще акклиматизацию, перелеты или долгое путешествие на поезде – такой отдых будет испытанием и для родителей, и для ребенка. К тому же, дети младшего возраста просто не запомнят те пейзажи, которые вы хотели бы им показать. Поэтому брать с собой маленького ребенка нецелесообразно.

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Отсутствие домашних обязанностей

82% взрослых людей признались, что в детстве имели домашние обязанности: уборка, мытье посуды и тому подобное. Однако в современном мире только 28% людей регулярно поручают подобную работу собственным детям.

Заметим, что выполнение домашних дел необходимо ребенку: оно формирует самостоятельную личность, прокачивает навыки коммуникации с друзьями и родными и воспитывает отзывчивость. А чтобы выработать у ребенка позитивное отношение к работе, благодарите его: это повысит его самооценку и мотивацию.



Не бойтесь давать детям домашние обязанности / Фото luchanka

Отсутствие письма​

Потребность писать что-либо от руки, кажется, уходит в прошлое, ведь сейчас у всех есть смартфоны, планшеты и ноутбуки. А в школах навыкам письма уделяется все меньше внимания, что сказывается на уровне грамотности и усвоении иностранных языков.

Отметим, что когда мы пишем что-то на бумаге, наш мозг получает обратную связь и формирует координацию зрения и движения.

Страх говорить на серьезные темы

Далеко не все современные родители решаются обсуждать тему развода или смерти с ребенком, боясь нанести малышу психологическую травму. Но здоровая личность должна уметь испытывать не только положительные эмоции, но и негативные.

Дети начинают осознавать необратимость смерти где-то с 4 лет. Поэтому замалчивание нанесет более серьезный вред психике: рано или поздно ребенок столкнется с неприятным явлением и не будет знать, как правильно его пережить.



Говорите с детьми на серьезные темы / Фото Pinterest

Гиперопека

Качество жизни в мире, в сравнении с предыдущими поколениями, постоянно улучшается, а технологии позволяют автоматизировать многие процессы. Поэтому у людей появляется больше свободного времени, которое мамы тратят, в том числе, на чрезмерную заботу о ребенке.

В результате ребенок может вырасти безвольным, неспособным самостоятельно решать проблемы и глубоко несчастным. Кроме того, авторитарный стиль воспитания (гиперопека – одна из его разновидностей) в худшем случае может привести к попыткам суицида во взрослом возрасте.

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Идеализация ребенка

Любой негативный (хоть и справедливый) отзыв вызывает стремление доказать обратное. Но родители должны корректно объяснять ребенку свои ожидания о нем. К тому же, ученые в ходе эксперимента выяснили, что "эффект Пигмалиона" работает: ожидания родителей влияют на успеваемость детей.

Покупка игрушек и сладостей, если ребенок просит

Представьте ситуацию, когда ребенок просит шоколадку или киндер-сюрприз в супермаркете, а вы, чтобы малыш отстал, делаете это. Однако, если такая ситуация будет повторяться постоянно, то родители воспитают манипулятора.

Поэтому, чтобы не потакать капризам ребенка, соблюдайте простые правила: по возможности не берите ребенка в супермаркет или пользуйтесь доставкой продуктов. В противном случае – сытно накормите малыша перед тем, как идти в магазин, чтобы он не имел желания что-нибудь съесть.



Современные дети часто капризничают в супермаркете / Фото simya

Позиция слабого лидерства

Родители не всегда могут установить личные границы, позволяя детям "садиться себе на шею". А все из-за того, что взрослые боятся проявить твердость, оправдываясь фразой: "Ну это же ребенок".

Однако неспособность взрослых сказать "нет" приведет к тому, что ребенок не научится уважать родителей. Умение очертить границы и установить дисциплину создаст здоровый микроклимат в семье.